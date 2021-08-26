Спортсмены из команды ПКР за два дня в Токио завоевали 17 наград и сделали заявку на высокое командное место по итогам Игр

В четверг российские паралимпийцы довели до шести количество золотых медалей, завоеванных командой ПКР на Паралимпиаде-2020. Если в первый день в Токио наши спортсмены отличились только в бассейне, то сейчас к золоту пловца Андрея Калины добавились высшие награды Михаила Асташова (велоспорт) и Александра Кузюкова (фехтование на колясках). Наша команда пока идет на втором месте по общему количеству медалей (17), уступая только китайцам, и на третьем месте по золоту и серебру (здесь впереди еще сборная Великобритания). Оправдывают ли эти результаты наши надежды? И имеют ли вообще какое-то значение все эти командные таблицы, учитывая то, что весь паралимпийский спорт — это прежде всего личное преодоление? И любой выходящий на старт Паралимпиады — чемпион по определению.

Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 26 августа. Фото «СЭ»

Без конкретных медальных задач

Борьба за медали на таких соревнованиях однозначно находится на третьем плане. Более того, вся структура Игр заточена под то, чтобы предоставить ее участникам максимальное количество медальных шансов. Например, если 11500 олимпийцев разыгрывали в Токио 339 комплектов медалей, то 4500 паралимпийцев — 539. При этом министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российские паралимпийцы оправляются на ПИ-2020 без каких-либо конкретных медальных задач. «Главное, чтобы спортсмены были здоровы и в тяжелых условиях — а это и климатические факторы, и все сложности, связанные с COVID-19, — показали максимум своих возможностей в честной борьбе, продемонстрировали, что они достойные сыны и дочери нашей страны», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Да, наши паралимпийцы получают за свои медали серьезные выплаты из госбюджета (они равны бонусам для олимпийцев из госбюджета: 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона — за серебро и 1,7 миллиона — за бронзу). Но вряд ли у кого-то повернется язык упрекнуть спортсменов с ограниченными возможностями персонально или в целом всю сборную ПКР, если вдруг их результаты в Токио не будут соответствовать медальным ожиданиям. Ведь в отличие от спорта высших достижений и профессионального спорта, бюджетное финансирование подготовки и выступления паралимпийцев никогда не вызывало в нашей стране ожесточенных дискуссий. Но все-таки командный зачет на Паралимпиаде есть, и мы так или иначе обращаем на него внимание.

Медальный зачет Паралимпийских игр-2016. Фото «СЭ»

Четвертая по численности делегация

Наша сборная представлена на летней Паралимпиаде впервые с 2012 года — прошлые Игры в Рио российские паралимпийцы пропускали из-за несправедливых антидопинговых санкций. Никаких доказательств нарушений со стороны наших спортсменов за пять лет публично так и не предъявлено (кроме слухов о якобы присутствии следов вскрытия на пробах некоторых наших участников ПИ-2014). Но проблемы с ВАДА еще остаются, и на этот раз нам позволено выступать только под флагом Паралимпийского комитета России. Тем не менее в Токио отправилась солидная команда из 241 спортсмена в 19 из 22 возможных видов спорта. У нас одна из самых больших делегаций. Больше только у Японии, Китая и Бразилии.

Девять лет назад в Лондоне российские паралимпийцы завоевали 102 медали (36 золотых) и заняли второе место в командном зачете вслед за китайцами. Вторыми вслед за сборной США наши спортсмены были и на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане. Конечно, параллели здесь проводить некорректно — все-таки пандемия очень сильно ударила по спорту для людей с ограниченными возможностями. Да и нынешние антиковидные меры в Токио могут отразиться на результатах самым неожиданным образом. Но в том, что у нас сейчас одна из самых конкурентоспособных команд, сомневаться не приходится.

Медальный зачет Паралимпиады-2012. Фото «СЭ»

Погоня за вторым местом

Помечтать о победе россиян в медальном зачете Паралимпиаде-2020, конечно, можно, но вероятность этого не слишком высока. Начиная с 2004 года Игры для спортсменов с ограниченными возможностями выигрывают китайцы. У них традиционно самая сильная команда, и первые два дня в Токио показали, что эти расклады не изменились. При этом наши паралимпийцы ни разу не выигрывали летние Игры, если брать во внимание историю с 1988 года, когда Паралимпиады начали проводиться в олимпийских столицах сразу после завершения ОИ. Второе место в Лондоне — это наш лучший результат, и его повторение сейчас будет большим достижением.

Наши главные конкуренты в борьбе за вторую строчку — британцы, которые традиционно сильны в плавании, велоспорте и легкой атлетике, то есть самых медалеемких дисциплинах Паралимпиады. В плавании нашим спортсменам пока удается опережать коллег из Великобритании, но многое будет зависеть от итогов турнира в легкой атлетике, первые награды в которой разыграют в пятницу. Сборная США в последние годы на летних ПИ не впечатляет. Скорее всего, тут дело в приоритетах и в программе Игр. Если МОК под давлением спонсоров все время вынужден корректировать программу под американцев, то МПК находится в более свободном положении. И результат мы видим в медальных таблицах.