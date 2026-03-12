Все российские паралимпийцы примут участие в церемонии закрытия Игр в Италии

Все шесть российских спортсменов, выступающих на Паралимпийских играх-2026 в Италии, планируют посетить церемонию закрытия, сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Мероприятие пройдёт 15 марта в Кортина-д'Ампеццо. По словам Рожкова, ограничений нет, и все спортсмены изъявили желание участвовать.

«Знаменосцы определятся 14 марта. Сегодня было совещание шефов миссий. Все попросили времени подождать с решением до этого числа. Можно и мальчика, и девочку знаменосцем. Мы будем принимать решение по спортивному принципу», — цитирует Рожкова ТАСС.

Российские атлеты впервые за 12 лет выступают на Паралимпиаде с национальной символикой.

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