В Госдуме назвали безобразием отказ украинского бегуна фотографироваться рядом с российским спортсменом
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на отказ украинского бегуна Игоря Цветова фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады. Россияне сфотографировались только вдвоем.
«Истерия, которая захлестнула спорт, зашла далеко. Украинских атлетов просто запугали. Я даже не знаю, как это комментировать. Если они не хотят участвовать в соревнованиях — пусть не участвуют. Оставьте спортсменов в покое. Они боятся вернуться на Родину, потому что их там за фото потом заклюют. Есть традиция: фотографироваться со своими соперниками. С кем ты боролся, выступал. Эти ребята ничего плохого друг другу не сделали. Если у тебя неприязнь к России — не выходи на старт. Это просто страх быть заклеванным у себя в стране. Безобразие! Международный паралимпийский комитет должен отреагировать на эту неприкрытую провокацию», — сказал Свищев «СЭ».
Украинец Игорь Цветов получил серебряную награду в беге на 100 метров на Паралимпийских Играх в Токио.
Россиянин Дмитрий Сафронов занял первое место. Спортсмен преодолел дистанцию за 11,39 секунды, что является новым мировым рекордом. Бывший рекордсмен мира россиянин Артем Калашян завоевал бронзовую медаль (11,75).
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