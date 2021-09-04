Сборная России впервые стала призером Паралимпиады по бочча

Сборная России по бочча завоевала бронзовую медаль Паралимпиады-2020 в Токио.

Россияне в матче за бронзу обыграли Португалию со счетом 5:1. Спортсмены выступали в категории BC4 (игроки имеют тяжелую форму нарушения двигательных функций всех четырех конечностей). Для России это первая медаль Игр в соревновании по бочча.

В финальном матче встретятся Словакия и Гонконг.

Бочча — паралимпийский вид спорта, близкий к боулингу и петанку. Матчи проводятся в одиночном, парном и командном разрядах. Цель игры: расположить свои шары ближе к джеку по сравнению с шарами противника, причем разрешается выбивать своим мячом мячи соперника.