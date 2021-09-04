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Калашян назвал некрасивым поступок украинца Цветова на награждении на Паралимпиаде

07:31
Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. Фото Getty Images
Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. Фото Getty Images

Россиянин Артем Калашян назвал некрасивым поведение украинского спортсмена Игоря Цветова, который во второй раз отказался фотографироваться с россиянами на награждении.

«Очень доволен своим выступлением — свой план мы выполнили, отобрали первое место у украинца на 100 и 200 м. Его поведение на награждении не то, чтобы нас задело, но это некрасиво было с его стороны. Мы сначала даже не поняли, что это было, стало неприятно. Потом сфотографировались с Димой и все», — цитирует ТАСС Калашяна.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12302185

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Евгений Козинов все материалы автора

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