Калашян назвал некрасивым поступок украинца Цветова на награждении на Паралимпиаде
07:31
Россиянин Артем Калашян назвал некрасивым поведение украинского спортсмена Игоря Цветова, который во второй раз отказался фотографироваться с россиянами на награждении.
«Очень доволен своим выступлением — свой план мы выполнили, отобрали первое место у украинца на 100 и 200 м. Его поведение на награждении не то, чтобы нас задело, но это некрасиво было с его стороны. Мы сначала даже не поняли, что это было, стало неприятно. Потом сфотографировались с Димой и все», — цитирует ТАСС Калашяна.
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