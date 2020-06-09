ГИБДД проводит проверку информации об оскорблении патрульными паралимпийской чемпионки

Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию Оксана Савченко в интервью «СЭ» сообщила, что ГИБДД Башкирии начала проверку сообщений об оскорблении знаменитой спортсменки патрульным нарядом. Сотрудники ГИБДД не пускали машину с Савченко в одну из гостиниц Уфы, ссылаясь на то, что дорога к этому объекту закрыта.

— Один из сотрудников ГИБДД сказал: «Клоунаду здесь не устраивайте, инвалид. Или вы инвалид на голову? Вы физический инвалид или моральный»? — сообщила Савченко. — Почему этот человек считает, что ему можно так выражаться? Кто дал ему такое право? Я как рассуждаю так: если они так ведут меня со мной, то и с другими беззащитными людьми — точно так же. Это совершенно ненормально. Там вот бабушка рядом стояла — ее не пускали. Она проживает там, но у нее документа с пропиской с собой не было.

Как только история полетела по соцсетям — дело начало двигаться. Почему у нас всегда так бывает? Утром мне сообщили, что ГИБДД начала проверку. Вчера по телефонной линии я оставила свое заявление на действия сотрудников. И хотела бы показать руководству полное видео. Потому что, когда они будут писать объяснительную, не уверена в их честном описании происходящего. Они ведь нарушили много пунктов. Отказывались представляться, хотя это основа. Может быть, они фейковый патруль, откуда я знаю? Потом безосновательно забрали у нас документы. Плюс полнейшее незнание нормативки ПДД. (Владимир Иванов)

Полное интервью Савченко — на сайте «СЭ»