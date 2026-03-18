Дегтярев: «Выступление паралимпийцев РФ вызвало шок у мировой общественности»

Министр спорта России Михаил Дегтярев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявил, что выступление российских паралимпийцев на зимних Играх в Италии и показанные ими результаты потрясли мировую спортивную общественность.

«Паралимпийские игры в Италии имели особое значение: впервые за 12 лет российские атлеты выступали под национальным флагом, — приводит ТАСС слова Дегтярева. — Все наши шесть допущенных паралимпийцев — настоящие герои».

Сборная России (8 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовых медали) заняла третье место в медальном зачете.

«Результат обеспечил России место в тройке в общекомандном зачете, что является рекордом. Вся иностранная пресса гудит. У мировой спортивной общественности шок», — сказал Дегтярев.

Министр спорта отметил, что за сборную Китая выступало 70 параатлетов, вторыми стали американцы, у них 68 спортсменов.

«Благодаря победам спортивный мир вспоминает и заново привыкает к звучанию российского гимна», — добавил Дегтярев.

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