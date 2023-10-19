В Перми пройдет XI Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»

Крупнейший в России спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 19 по 22 октября в Перми. В 2023 году форум посвящен 100-летию образования органа управления в сфере спорта.

В течение четырех дней в Пермь приедут заместитель председателя Правительства Российской Федерации, председатель оргкомитета форума Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также министры спорта Белоруссии, Египта, КНДР, Узбекистана, Эритреи, ЮАР и другие представители ближнего и дальнего зарубежья.

Матыцин поделился мнением о форуме «Россия — спортивная держава».

«Основными темами для обсуждений станут вопросы развития системы спорта в условиях многополярного мира, предпринимательство в нынешних реалиях, инновации и цифровизация отрасли, а также подготовка к Играм будущего — уникальному проекту в формате «фиджитал», который в 2024 году пройдет в Казани. В рамках форума будет обсуждаться развитие спортивного сотрудничества в год председательства Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе, а также реализация новых форм международного взаимодействия», — сказал Матыцин.

Одними из центральных тем обсуждения станут также и взаимодействие государства с представителями бизнеса, инновации, цифровизация отрасли и подготовка к крупнейшим спортивным мероприятиям, которые пройдут в 2024 году.

В рамках форума в режиме видеоконференции будет дан старт работы спортивных объектов, построенных в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в субъектах страны.