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Трамп высказался о переименовании двух клубов из-за обвинений в расизме

06:33

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение двух клубов NFL о переименовании на фоне протестов против расовой дискриминации. «Вашингтон Редскинз» («краснокожие») и «Кливленд Индиенс» («индейцы») планируют изменить названия.

«Они называют команды из силы, а не слабости. Но теперь «Вашингтон Редскинз» и «Кливленд Индиенс», два легендарные спортивные франшизы, похоже, собираются изменить свои имена, чтобы быть политически корректными. Индейцы, включая Элизабет Уоррен (сенатор США), должно быть очень злы сейчас», — написал Трамп в Twitter.

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