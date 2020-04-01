Президент России подписал закон об уголовной ответственности за нарушение карантина во время пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушение карантина во время пандемии коронавируса. Закон опубликован на портале правовой информации

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходную неделю из-за коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 911 308 человек, умерших — 46 252, выздоровевших — 192 927.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.