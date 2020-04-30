Коронавирус в мире: главное на утро 30 апреля

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 30 апреля, общее число зараженных в мире достигло 3 220 969 человек. Зафиксировано 228 251 летальных исходов, 1 001 072 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 064 572 человека), далее следуют Испания (236 899), Италия (203 591), Франция (166 240) и Великобритания (165 221).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (61 669), Италия (27 682), Великобритания (26 097), Испания (24 275) и Франция (24 087).

— Ношение защитной маски в транспорте и закрытых помещениях будет обязательным в Греции после отмены с 4 мая ряда ограничений из-за коронавируса, штраф за отсутствие маски составит 150 евро.

— Власти Узбекистана начинают поэтапно смягчать карантинный режим, введенный из-за COVID-19, точная дата снятия ограничений будет определена позже.

— Польша продлила закрытие границ в связи с эпидемией коронавируса до 13 мая, соответствующие изменение в предыдущее распоряжение подписал в среду министр внутренних дел.

— Карантин в Боливии будет продлен до 10 мая, после этого регионы смогут принимать решения о его смягчении.

— Тайские авиакомпании-лоукостеры готовятся возобновить полеты внутри страны, для рейсов из-за рубежа аэропорты останутся закрытыми до июня.

— Турецкие отели не будут повышать цены после окончания пандемии коронавируса.

— Швейцария с 11 мая смягчает ограничения на въезд в страну для выходцев из стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), не имеющих швейцарского вида на жительство, однако приграничный контроль с соседними государствами остается в силе.