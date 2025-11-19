Генассамблея ООН приняла резолюцию об «олимпийском перемирии» на период Игр-2026

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую соблюдать «олимпийское перемирие» на период проведения зимних Игр-2026 в Италии.

«Генеральная Ассамблея настоятельно призывает государства-члены соблюдать в рамках Устава Организации Объединенных Наций — по отдельности и коллективно — «олимпийское перемирие» в период, начинающийся за семь дней до открытия Олимпиады и заканчивающийся через семь дней после закрытия Паралимпиады», — приводит «РИА Новости» текст документа.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдет с 6 по 22 февраля. Паралимпиада пройдет в этих же городах с 6 по 15 марта.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным организациям отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях, большинство из этих организаций ввели санкции против россиян. Позднее МОК рекомендовал смягчить ограничения, допустив атлетов из России до соревнований в нейтральном статусе.

До участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) были допущены 15 российских спортсменов. Все они принимали участие в индивидуальных соревнованиях — согласно санкциям МОК, Россия не может участвовать в командных турнирах. Такие же ограничения будут действовать и на Олимпиаде-2026.