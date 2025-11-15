Фетисов о резолюции об олимпийском перемирии: «Сперва восстановите нас в правах, а потом уже что-то предлагайте»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился с «СЭ» мнением о предстоящем представлении резолюции о перемирии от Международного олимпийского комитета (МОК).

МОК представит резолюцию об олимпийском перемирии на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 19 ноября.

«Пусть сначала вернут нас туда, где мы должны быть, а потом уже предлагают что-то. Мне кажется, что так будет правильно. Наши спортсмены на Олимпиаде будут в нейтральном статусе. Кто мы такие там? Так что сперва восстановите в правах, а потом уже что-то предлагайте», — сказал Фетисов «СЭ».

Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе, при этом они не смогут принять участие в командных видах спорта.