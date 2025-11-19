«Спортсмены из разных стран должны выступать без политического вмешательства». Что значат новые заявления главы МОК?

Кирсти Ковентри снова выступила за равный доступ к соревнованиям и снова не пообещала ничего конкретного.

Официальный сайт Международного олимпийского комитета опубликовал любопытные высказывания главы организации Кирсти Ковентри, сделанные во время ее визита в Брюссель. В понедельник 42-летняя чиновница приняла участие в заседании Европейского олимпийского комитета (ЕОК), а также пообщалась с королем Бельгии Филиппом и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время своей речи, которая была встречена бурными аплодисментами, руководительница самой могущественной спортивной организации планеты призвала допускать всех спортсменов на соревнования без политического вмешательства.

Формально это можно воспринимать как ответ министрам спорта 33 стран западного лагеря, которые недавно критиковали ослабление санкций против россиян и белорусов. Однако никаких конкретных шагов для обеспечения «равных возможностей» представителям разных стран МОК пока предпринимать, видимо, не собирается. Все дискриминационные решения против России и Белоруссии остаются в силе, а страны, отказывающие спортсменам в визах, не собираются прекращать эту практику.

Организаторы спортивных мероприятий должны выполнить свой долг

«Спорт должен оставаться маяком надежды — местом, где люди могут объединяться в мирном соревновании, — приводит слова Ковентри сайт olympics.com. — В этом суть олимпизма: каждый спортсмен, команда и официальное лицо, имеющие право на участие, должны иметь возможность выступать без дискриминации или политического вмешательства. Принимающие страны и организаторы спортивных мероприятий обязаны выполнить свой долг: гарантировать доступ для всех, уважать универсальность и автономию спорта».

Глава МОК напомнила, что в свое время сама представляла на международной арене страну, находившуюся под политическими санкциями. В 2002 году, когда Кирсти было 18 лет, США и Евросоюз ввели жесткие ограничения против властей Зимбабве за «антидемократические практики» и отправку войск в воюющую ДР Конго. Рестрикции в основном носили экономический характер и практически не затрагивали гуманитарную сферу. Постепенное ослабление санкций началось в 2014 году, и на данный момент они практически аннулированы.

«Если бы вы решили наказать меня, когда моя страна переживала потрясения, я бы не попала на Игры и не завоевала свои олимпийские медали, — отметила двукратная олимпийская чемпионка по плаванию и участница пяти Олимпиад (2000-2016). — Мой путь был бы совершенно иным, чем сегодня. Спорт изменил мою жизнь, и я благодарна за это. Потому я каждый день намерена бороться за то, чтобы у спортсменов со всего мира были одинаковые возможности».

«Речь Ковентри прерывалась аплодисментами аудитории, которая состояла из представителей олимпийского движения и высокопоставленных лиц, принимающих решения в Европейском союзе. Среди присутствующих были комиссар ЕС по вопросам равенства между поколениями, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф, а также президент Европейского олимпийского комитета Спирос Капралос», — говорится в статье на сайте МОК.

Кирсти Ковентри. Фото Global Look Press

Красивые слова вместо решительных мер

Слова, прозвучавшие из уст лидера олимпийского движения, — громкие и, безусловно, обнадеживающие для спортсменов из России. Хотя для тех, кто следит за спортивной политической повесткой, Ковентри не сказала ничего нового. В конце октября похожие мысли уже озвучивались по итогам экстренного заседания исполкома МОК. Тогда Лозанна осудила отказ в визах израильской делегации, которой по политическим причинам пришлось пропустить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Индонезии. Тогда тоже подчеркивалась важность «политической нейтральности» и «автономности» олимпийского движения. И теперь логично услышать от главы МОК не только повторение банальных идей, а понять, как именно она намерена воплощать их в жизнь.

Индонезия за свой демарш против израильских гимнастов, видимо, в ближайшие годы лишится возможности претендовать на крупные международные старты. Но будет ли наказана Польша, которая не желает пускать россиян и белорусов на чемпионат Европы по плаванию на короткой воде? Ожидаются ли санкции в отношении Австралии, не выдавшей визу участнику чемпионата мира по пляжному волейболу Стивену ван де Вельде из Нидерландов (этот спортсмен в прошлом отсидел за педофилию, но был допущен по спортивной линии)? Аналогичные вопросы — о Китае, который не хочет пускать на турнир в Чэнду лидера индийского тенниса Сумита Нагала, и о Японии, не позволившей российским стрелкам выступить на Сурдлимпиаде в Токио. Все это — события только последнего месяца, в течение года зафиксированы десятки таких историй, однако внимание МОК почему-то привлекла только ситуация с израильтянами в Индонезии.

Предшественник и бывший соратник Ковентри Томас Бах, опустивший перед российским спортом железный занавес, тоже говорил правильные вещи о недопустимости влияния политики на спорт и защите прав атлетов. Однако за этими разглагольствованиями не следовало действий по отказу от дискриминации россиян и белорусов. Утверждалось, что общие нормы на них не распространяются из-за нарушений Олимпийской хартии, олимпийского перемирия и суверенитета НОК Украины, якобы совершенными нашей страной. Стратегию «красивые слова вместо решительных мер», увы, продолжает и новое руководство МОК. А в последней цитате Ковентри есть важная оговорка, что нельзя нарушать права не просто любых спортсменов, а только тех, кто «допущен до соревнований». Те, кто не допущен (в том числе по политическим мотивам) или допущен с ограничениями, защиты, видимо, не достойны.

Кирсти Ковентри. Фото Global Look Press

Каждый голос имеет одинаковый вес?

Судя по тому, что сейчас говорит руководительница МОК, в ближайшее время в структуре этой организации (или в комиссии атлетов) следует ждать появления спортивных омбудсменов, которые начнут следить за тем, чтобы в большом спорте не возникало «проявлений дискриминации или политического вмешательства». В первую очередь это, видимо, коснется инцидентов с отказами в визах. Однако совсем не факт, что в защищенную категорию попадут нейтралы из России и Белоруссии. Их особый статус дает странам-организаторам варианты для юридического маневра. Ну и в целом инструментов давления на правительства у Лозанны мало. Вероятность того, что, скажем, Норвегия или Великобритания будут лишены флага и получат запрет на проведение международных стартов из-за визовой дискриминации, крайне мала. Скорее всего, дело ограничится только «постановкой на вид».

Сейчас Ковентри и Ко не могут добиться выполнения собственных рекомендаций по нейтральному статусу даже от международных федераций, которые зависят от МОК и в финансовом, и в организационном отношении. Легкая атлетика, серфинг, спортивное ориентирование, лыжные виды и биатлон упорно не желают ослаблять санкции в отношении россиян. Бобслей, санный спорт и настольный теннис, демонстрировавшие тот же подход, проиграли суды, но теперь саботируют допуск с помощью бюрократических методов. В итоге мы имеем перспективу полного отсутствия россиян на ближайшей Паралимпиаде и минимальное представительство России (менее десяти спортсменов) — на Олимпиаде-2026. Это при том, что на общих условиях мы бы делегировали в Милан и Кортину более 150 олимпийцев и более 30 паралимпийцев. Видимо, это и есть победа концепции «одинаковых возможностей для атлетов из разных стран».

«Мы прислушиваемся ко всем голосам и относимся к каждому участнику олимпийского движения с одинаковым уважением, — заявила Ковентри во время своей речи в Брюсселе. — Мы приветствуем новые идеи, откуда бы они ни исходили. Универсальность спорта означает, что каждый спортсмен, каждый Национальный олимпийский комитет, каждая федерация имеют одинаковую ценность. Как на севере, так и на юге: в спорте все равны. Демократия в спорте означает именно это: каждый голос имеет одинаковый вес. Автономия для нас — это принятие ответственности быть прозрачными и подотчетными, оправдывать доверие, которое общество оказывает спорту. Если мы потеряем это, мы потеряем следующее поколение. Я верю в эффективное управление и открытый диалог. Эти два элемента идут рука об руку со здоровым спортивным движением».

Имеются ли сейчас признаки, что МОК в обозримой перспективе восстановит в правах ОКР, вернет нам флаг и гимн, откажется от проверок политической нейтральности и вернет нас в командные виды спорта? Если судить по словам Ковентри в Брюсселе — безусловно. Но если судить по действиям Кирсти после ее прихода к власти в июне 2025 года — «поднятие занавеса» затянется на годы, в том числе из-за противодействия федераций, которые не только заряжены политически, но и неплохо зарабатывают на выдаче нейтральных статусов. Поэтому, присоединяясь к аплодисментам европейских чиновников на заседании ЕОК, надо помнить: единственное, за что они готовы бороться по-настоящему, — это собственная возможность оставаться у власти.