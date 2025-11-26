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ОИ Милан Кортина 2026

26 ноября 2025, 14:24

В Древней Олимпии зажгли огонь Олимпиады-2026

Сергей Ярошенко

В Древней Олимпии прошла церемония зажжения огня Олимпийских игр 2026 года.

Церемония из-за непогоды была перенесена с античного стадиона Древней Олимпии в Археологический музей. Для зажжения факела использовали резервный огонь, который вспыхнул на генеральной репетиции 24 ноября.

Огонь прибудет в Кортина-д'Ампеццо 26 января. Первым факелонсоцем станет бронзовый призер Олимпиады-2024 в Париже по академической гребле Петрос Гайдатзис.

На церемонии присутствовали президент Греции Константинос Тасулас, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, президент оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго, глава Национального олимпийского комитета Греции Исидорос Кувелос и другие.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе.

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