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Волочкова: «Запад принимал спортсменов из России, а теперь говорит не поднимать российский флаг. Это проституция!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «СЭ» высказалась об условиях допуска российских фигуристов до международных соревнований.

«Это однозначная победа России во всем. Сила и мощь нашего государства! Наша страна всегда была велика в сферах культуры и спорта. Политики запада это понимают. Низость с их стороны! У них нет такого уровня спортсменов, таких артистов. Они принимали к себе спортсменов из России, которые решили представлять интересы других стран. А теперь говорят не поднимать российский флаг? Это проституция!» — сказала Волочкова «СЭ».

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе.

Фигурное катание
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