Китайский чемпион жалуется на недостойное поведение австралийца. Как это связано с допингом?

Пань Чжаньлэ после выигранного золота на Олимпиаде вольным стилем дал провокационное интервью.

Золото у мужчин на стометровке вольным стилем 31 июля выиграл китаец Пань Чжаньлэ. Китайский спортсмен победил со значительным отрывом и установил новый мировой рекорд. Дистанцию он преодолел за 46,40 секунды. Пань улучшил собственное достижение — в феврале на чемпионате мира в Дохе пловец показал время 46,80 секунды. Однако этот результат оказался омрачен поведением соперника Чжаньлэ.

Рекорд на медленной воде

На Играх в Париже Пань опередил другого фаворита — Кайла Чалмерса. Австралиец отстал от Чжаньлэ на 1,08 секунды. Китайцу всего 19 лет. На первой же Олимпиаде он выиграл золото и установил новый мировой рекорд. Пловцы преимущественно не впечатляют результатами в Париже, чего не скажешь о Пань Чжаньлэ, которому дистанция покорилась за рекордное время.

Чалмерс был явно разочарован итогами заплывов. Австралиец ехал на Олимпиаду одним из фаворитов, но проиграл молодому китайцу. Пловцы из Поднебесной попали под критику после инцидента в 2021 году. 23 спортсмена провалили допинг-тест, получив положительные результаты. В Китае объяснили эти случаи тем, что спортсмены съели содержащие стероиды гамбургеры в ресторане Пекина. Всемирное антидопинговое агентство после проведения расследования приняло версию Китайского антидопингового агентства о загрязненной пище.

Пань не входил в число 23 пловцов, но установленные им рекорды заставили некоторых спортсменов усомниться в чистоте достижения. Чалмерс, несмотря на разочарование, заявил, что Чжаньлэ заслужил золотую медаль Парижа.

Пань Чжаньлэ. Фото Reuters

Плеснул водой прямо на тренера

— Я делаю все возможное, чтобы выиграть гонку, и верю, что все делают то же самое, что и я, оставаясь верными честности спорта. Я верю, что... он (Пань. — Прим. «СЭ») заслуживает эту золотую медаль, — приводит слова австралийца Yahoo Спорт.

Китаец, напротив, после выигранного золота дал провокационное интервью у бассейна. Пань заявил, что Чалмерс ранее проигнорировал его на соревнованиях.

— После того как мы закончили эстафету 4x100 метров вольным стилем в первый день, я поприветствовал Чалмерса, но он полностью проигнорировал меня. То же самое касается и Алекси из сборной США. Когда мы тренировались, наш тренер был возле бассейна, и кто-то сделал переворот и плеснул водой прямо на тренера, — заявил Пань.

Однако позднее Пань отказался от своих комментариев в адрес Чалмерса и не сказал ничего австралийцу в лицо. Сам Кайл признался, что, по словам китайца, именно австралийский спортсмен стал его спортивным ориентиром и одной из причин, почему он занялся плаванием.

— Пань, китайский парень, прямо перед тем как мы вышли, сказал: «Ты мой кумир, и мне нравится смотреть на твои выступления», — заявил Чалмерс.