Третья медаль экс-россиян и вылет Медведева. Обзор событий на Олимпиаде

Подборка самых интересных публикаций «СЭ» за среду, 31 июля.

Среда на Олимпиаде в Париже была насыщена спортивными событиями, которые затмили в информационном поле все прочие разборки. Состоялся долгожданный триатлон с этапом в мутных водах Сены. Анастасия Кирпичникова стала третьей бывшей россиянкой, завоевавшей медаль в Париже (на счету этой виртуальной «команды» одно серебро и две бронзы). Даниил Медведев и Рафаэль Надаль окончательно зачехлили ракетки. Леон Маршан стал первым трехкратным олимпийским чемпионом Парижа-2024. В общем, события на любой вкус. Самые любопытные публикации «СЭ» на эти темы — по ежедневной подборке «СЭ».

1. Китайцы выходят на первое место в медальном зачете

Сборная Китая благодаря героической победе 19-летнего Пань Чжаньлэ в самом престижном заплыве на 100 м вольным стилем с мировым рекордом (46,80) обошла в медальной таблице японцев и впервые возглавила неофициальный командный зачет по золоту. По общему количеству медалей на первом месте ожидаемо американцы, но им пока явно не хватает первых мест. Французы — вторые, причем больше трети их высших наград завоевал неподражаемый Леон Маршан. «Сборная бывших россиян» оказалась бы в этом рейтинге на 31-м месте.

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

2. Извинения Медведева

Россиянин Даниил Медведев без особых успехов завершил выступление на олимпийском турнире, уступив в третьем круге удобному для себя сопернику — Феликсу Оже-Альяссиму из Канады (3:6, 6:7). Таким образом, итог нашего лучшего теннисиста в Париже с учетом всех разрядов — две победы при трех поражениях. Навряд ли этот результат удовлетворяет самого Даниила, который ради Олимпиады пожертвовал оптимальным началом сезона на американском харде. Август и сентябрь в Северной Америке часто являются для Медведева самым успешным игровым отрезком в году. Теперь же данный график может оказаться сорван.

«Для меня Олимпиада важна, и всегда об этом говорил. Но даже приблизительно не могу предположить, что будет через четыре года: жизнь — штука непредсказуемая. Но хочется взять медаль», — заявил Медведев после того, как принес болельщикам извинения за парижский провал, который явно не соответствует возможностям одного из лидеров мужского тенниса.

Единственными представительницами России в теннисном турнире по состоянию на утро четверга неожиданно остались Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Дуэт молодых теннисисток, не имеющий опыта совместного выступления, выбил сильный канадский тандем Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес (6:4, 6:0). Теперь в четвертьфинале наших девушек ждут олимпийские чемпионки из Чехии Барбора Крейчикова и Катержина Синякова. Матч состоится в четверг не ранее 16.00.

А вот Роман Сафиуллин подвигов в матче против испанца Карлоса Алькараса не совершил. Хотя поражение россиянина в поединке с третьей ракеткой мира можно назвать достойным.

3. Серебро Кирпичниковой

Бывшая соотечественница Анастасия Кирпичникова, ранее выступавшая за Россию, завоевала под французским флагом серебряную медаль Олимпиады на дистанции 1500 метров вольным стилем. 24-летняя спортсменка показала результат 15.40,35, уступив только звездной американке Кэти Ледеки (15.30,02). Три года назад Анастасия, представлявшая нашу команду, стала на этой дистанции только седьмой (предпоследней в финальном заплыве) со временем 16.00,38. Кирпичникова давно тренируется во Франции, но смену гражданства оформила только в 2023 году.

Во Франции не скрывают российского происхождения Кирпичниковой, но поддерживают спортсменку как родную. И радуются ее успехам без ссылок на недавнее выступление за Россию.

4. Триатлонисты протестировали опасные воды

После многочисленных отмен тренировок и переноса мужского старта триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене заплыв в главной парижской реке все-таки состоялся. Сам старт не принес инцидентов на водном отрезке, гораздо большие проблемы спортсмены испытали из-за падений на скользкой велосипедной трассе. Однако после завершения соревнований начали появляться интервью атлетов с критикой дистанции и жалобами на здоровье. Это не помешало президенту Франции Эммануэлю Макрону заявить, что страна «совершила невозможное», сделав Сену пригодной для соревнований в потрясающих архитектурных декорациях.

Фотокорреспондент «СЭ» Дарья Исаева лично наблюдала за удивительным заплывом и поделилась с читателями эксклюзивными кадрами.

5. «СЭ» провел свой заплыв в подозрительных водах

Корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов устроил собственный тестовый заплыв в Сене и остался доволен купанием в жаркий парижский день. Самочувствие нашего журналиста опасений пока не вызывает. Общение представителя нашего издания с парижскими жандармами тоже получилось мирным и бесконфликтным.

6. «Дрим-трим-2024» не испытала проблем с Южным Суданом

Сборная США выиграла свой второй матч в Париже, уверенно одолев Южный Судан. Баскетболисты из самой необычной сборной Олимпиады потрепали нервы «Дрим-тим» во время товарищеского матча накануне Игр-2024, но сейчас тренерский штаб Стива Керра учел ошибки. Звезды НБА жестко защищались против Карлика Джонса, а также не позволяли атлетичным игрокам суданцев убегать в быстрые отрывы. Как итог — надежная победа американцев 103:86.

7. Совместное фото спортсменов Южной Кореи и КНДР

Большой положительный резонанс получило совместное селфи спортсменов из сборных Южной Кореи и КНДР, сделанное после завершения соревнований в смешанном парном разряде турнира по настольному теннису. Представители враждующих стран не стали избегать друг друга и отказываться от рукопожатий, показав всему миру, что спорт может быть вне политики. Это отличный пример для олимпийцев из других стран, которых чиновники подбивают на нарушение принципов фейр-плей.

8. Проблемы бразильских волейболистов

Одна из сильнейших команд мира — мужская сборная Бразилии по волейболу — проиграла уже второй матч на Олимпиаде и рискует не выйти из группы. Подобный вариант, безусловно, станет провалом для трехкратных олимпийских чемпионов. Решающим для них окажется матч против Египта 2 августа, который бразильцы обязаны выигрывать со счетом 3:0.

9. Удаление суперзвезды женского футбола

Легенда мирового женского футбола бразильянка Марта получила красную карточку в заключительном матче группового турнира против испанок. 38-летний форвард в конце первого тайма совершила безрассудный фол: высоко подняла ногу и шипами влетела в голову защитника Ольги Кармоны. Пострадавшая сумела продолжить матч, но Марта была удалена. Сборная Бразилии без главной звезды уступила со счетом 0:2 и финишировала третьей в группе. Правда, южноамериканки все равно вышли в плей-офф как одна из двух лучших сборных, занявших третьи места. Но в четвертьфинале, который состоится 3 августа, Бразилии придется играть с француженками без Марты.

10. Итальянская фехтовальщица вступилась за россиян

Олимпийская чемпионка по фехтованию итальянка Валентина Веццали назвала североамериканский подиум в турнире рапиристок в Париже кощунством. «Не было ни одной россиянки, не хватало сильной Инны Дериглазовой. Фехтование изменилось, оно стало открытым, тридцать лет назад доминировала только Европа — Германия, Италия, Франция, Румыния, Венгрия. Теперь все по-другому, идет глобализация», — пожаловалась легендарная спортсменка в большом интервью изданию Repubblica.