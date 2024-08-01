Французско-российская пловчиха считает, что уход в другую сборную оправдался.

Во вторник пловчиха-стайер Анастасия Кирпичникова, которая до 2023 года представляла Россию, завоевала серебро Олимпиады на 1500 метрах. Вот что она сказала российским журналистам.

Для французов я как своя

— Настя, это офигеть, что?

— Это офигеть, что, да. (Смеется.) Да, реально.

— С французского сейчас легко на русский перейдешь?

— Да думаю, что фигню там сказала какую-то, не факт, что кто-то понял. Конечно, я в шоке все еще, потому что я ради этого меняла спортивное гражданство — чтобы быть на пьедестале. Я не рассчитывала, а мечтала о третьем месте, потому что Симона [Квадарелла] все годы была после Кэти, а сейчас я вторая и с лучшим для себя временем.

— Слышала, как за тебя топили, когда ты плыла, и кричали: «Настя! Настя!»?

— Когда плыла — нет, но я пересмотрю трансляцию, потому что мне все об этом говорят. Когда я приплыла... конечно, меня никогда в жизни так публика еще не поддерживала. Спасибо им, они поддерживают меня как свою. Хотя я всего год француженка, а у меня столько сообщений в соцсетях. Я для них реально как своя.

— А это удивляет?

— Конечно, не все рады. Есть тоже хейтеры, как и в России. Но большинство поддерживают, все надеялись на эту медаль. Все мне писали до соревнований: вот, надеемся, у тебя будет медаль на этой дистанции, так как девочки давно уже не занимали призовые места, в 2012-м последняя медаль была у Камиль Муфат. И сейчас эта.

— А в России какая в основном реакция за последние годы?

— По-разному. Ну, больше позитивных комментариев, чем негативных. Но негативные, конечно, тоже есть, кто пишет «ты предатель». Но я не обращаю внимания на такие комментарии, потому что теперь мы видим, зачем я его поменяла. Поменяла свою жизнь и сделала правильный выбор.

Конечно, сомнения были. Я долго решала, менять или не менять гражданство. И в последний момент, когда сказали, что мы не едем на чемпионат мира в 2022-м, тогда уже стало точно ясно, что буду менять. Ну не менять, а у меня двойное гражданство.

— Ну это смелый шаг. Многие, кажется, спортсмены думали, что попробовать стоит — но никто не попробовал, кроме тебя.

— Ну а кому еще пробовать? У меня просто был такой шанс, я уже четыре года плавала во Франции. И конечно, если бы я пришла в первый месяц и сказала «давайте мне французское гражданство», мне бы никто не дал его. А так я знала, на что шла, и слава богу, все закончилось хорошо. Еще не закончилось, только начинается. (Смеется.)

— Можешь объяснить, кто сейчас для Франции Леон Маршан?

— Я не поняла, что он сделал, я в шоке. (Смеется.) Мы с ним близко не общаемся, но он очень застенчивый, скромный мальчик с хорошим воспитанием.

Анастасия Кирпичникова с серебряной медалью Олимпиады-2024 в Париже. Фото Global Look Press

С российскими тренерами контакта нет

— Кэти Ледеки сказала, что хочет в Лос-Анджелес, ты тоже?

— Конечно! Мне всего 24.

— На открытой воде поплывешь в Сене?

— Нет, я не отобралась. Мне кажется, просто судьба уберегла. Потому что я же всегда отбиралась на тех соревнованиях. Но мы плыли в Фуншале, на Мадейре, ужасные волны поднялись. Я, конечно, старалась, но другие всю жизнь плавают на открытой воде больше, это их стихия. Слава богу, спасибо. И сейчас с такими ужасными условиями, или, может, неправильно так говорить, но на самом деле качество воды не самое лучшее. И два часа плыть в воде, тем более это тесный контактный вид спорта, и ты нахлебаешься этой воды...

— Сегодня после триатлона некоторые выходили, и их прям рвало. А некоторые антибиотики пьют.

— Это выбор спортсмена. Думаю, советуются со своими врачами, и, может быть, так будет лучше. Потому что мы правда не знаем, что в этой Сене, потому что это центр Парижа, и я не знаю, насколько опасно.

— Ты следишь за тем, что в российском плавании происходит?

— Да, я смотрю все соревнования! Интересно. Слежу за длинными дистанциями, там девочка новая появилась хорошая, Ксюша Мишар. Слежу за мальчиками, за друзьями моими, за девочками, за Женечкой Чикуновой. Постоянно она меня поздравляет.

— У тебя с ней не было разговора по поводу того, что нейтральный статус не так уж и плох?

— Нет-нет, я не лезу в эти дела, это выбор каждого.

— А с тренерами или руководством есть контакт вообще?

— Нет, ни с кем.

— Не обиделись на тебя?

— Без понятия. Я не обсуждаю эту тему.

— Во Франции полагаются за медали машины, квартиры?

— Деньги. Но мне главное, что у меня медаль.