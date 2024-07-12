Звезды Олимпиады: фавориты и самые титулованные спортсмены на Играх в Париже

10 знаменитых участников Олимпиады-2024, которых можно считать спортивными селебрити.

Олимпийские игры в Париже — возможность увидеть в одном месте и в одно время сразу несколько десятков больших звезд мирового спорта. Пусть не для всех дисциплин именно Олимпиада считается вершиной спортивных достижений, редко кто упускает возможность выступить на главном старте четырехлетия. Тем не менее разобраться среди десяти с лишним тысяч атлетов, на кого именно стоит обратить внимание, не так и просто. Представляем вам десятку самых известных и успешных спортсменов, которые точно выступят в столице Франции этим летом, чьи выступления пропускать крайне не рекомендуется.

К сожалению, рейтинг не резиновый — и в нем, например, нет таких суперзвед, как теннисист Рафаэль Надаль или баскетболист Стефен Карри. Это произошло потому, что при составлении списка было отдано предпочтению максимальному представительству разных видов спорта. Понятно, что в мужском баскетболе или в теннисе столько всемирно известных героев, что другие дисциплины можно и не вспоминать. Однако отдел спорта «СЭ» сделал над собой усилие и заглянул за пределы теннисных кортов и баскетбольного паркета.

Симона Байлз. Фото Global Look Press

Симона Байлз, спортивная гимнастика (США), 27 лет

Американская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка 2016 года, 23-кратная чемпионка мира. Абсолютная рекордсменка в истории чемпионатов мира по числу медалей, в том числе шестикратная в абсолютном первенстве (2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2023). Занимает первое место по общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (37). Байлз выступит в Париже после неоднозначной Олимпиады в Токио, на которую Симона ехала в статусе фаворита, однако снялась с командных соревнований из-за ментальных проблем и осталась на соревнованиях без золотых медалей.

Леброн Джеймс. Фото Global Look Press

Леброн Джеймс, баскетбол (США), 39 лет

Американский баскетболист, играющий на позиции легкого и тяжелого форварда. Выступает за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Считается одним из лучших баскетболистов в истории. Один из наиболее высокооплачиваемых спортсменов мира на протяжении большей части карьеры, если учитывать как зарплату в клубе, так и рекламные контракты. Четырехкратный чемпион НБА, четырехкратный обладатель титула MVP финала НБА, четырехкратный обладатель титула MVP регулярного сезона НБА, самый результативный игрок регулярного чемпионата-2007/08 и новичок года НБА-2003/04.

13 раз входил в первую сборную всех звезд НБА, дважды во вторую, один раз в третью. Пять раз входил в сборную всех звезд защиты, рекордные 20 раз принимал участие в Матче всех звезд, где трижды признавался самым ценным игроком. Лучший снайпер в истории регулярных сезонов и плей-офф НБА. Входит в топ-5 лидеров по передачам, реализованным штрафным и сыгранным минутам, а также в топ-10 лидеров по сыгранным матчам, перехватам и трехочковым попаданиям в истории НБА. Лидирует среди всех действующих баскетболистов НБА по подборам. Двукратный олимпийский чемпион, бронзовый призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Америки.

Кэтти Ледеки. Фото Global Look Press

Кэтти Ледеки, плавание (США), 27 лет

Американка, специализирующаяся на плавании вольным стилем на средних и длинных дистанциях (200, 400, 800 и 1500 метров). Семикратная олимпийская чемпионка, одна из девяти женщин во всех видах спорта, выигравших семь и более золотых медалей, 21-кратная чемпионка мира, из них рекордные 16 раз — на личных дистанциях. Рассматривается экспертами как одна из сильнейших пловчих в истории. Рекордсменка мира в плавании вольным стилем на дистанциях 800 и 1500 метров на длинной воде. До мая 2022 года также владела мировым рекордом на дистанции 400 метров. Всего за карьеру установила 14 мировых рекордов на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем, как минимум три на каждой дистанции.

Новак Джокович. Фото Reuters

Новак Джокович, теннис (Сербия), 37 лет

Сербский теннисист — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (более 400). Рекордсмен по количеству сезонов (восемь), завершенных в статусе первой ракетки мира. Рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин и женщин (делит рекорд с Маргарет Корт) — 24. Является самой возрастной первой ракеткой мира в истории рейтинга ATP. Рекордсмен по количеству побед на турнирах серии «мастерс» в одиночном разряде — 40. Семикратный победитель Итогового турнира ATP — рекордсмен по этому показателю. Рекордный трехкратный обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.

Единственный игрок в истории Открытой эры, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира «Большого шлема», но и все девять турниров серии «мастерс» и Итоговый турнир ATP, при этом победивший на каждом из них как минимум дважды. Победитель 99 турниров АТР (из них 98 в одиночном разряде). По состоянию на 26 февраля 2024 года занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых — более 181,5 млн долларов США. Обладатель Кубка Дэвиса 2010 года в составе сборной Сербии.

Рори Макилрой. Фото Global Look Press

Рори Макилрой, гольф (Ирландия), 35 лет

Североирландский профессиональный гольфист. Возглавлял мировой рейтинг суммарно на протяжении 106 недель, победитель четырех «мейджоров». Рыцарь ордена Британской империи (2012). Профессионал с 2007 года. Свой первый «мейджор» 22-летний Рори выиграл в 2011 году, став первым на Открытом чемпионате США. При этом Макилрой установил рекорд турнира, который разыгрывается с 1895 года, пройдя поле с результатом 16 ниже пара. В 2012 году североирландец выиграл PGA Championship, а в 2014 году сумел выиграть сразу два «мейджора» — Открытый чемпионат и PGA Championship.

Арман Дюплантис. Фото Global Look Press

Арман Дюплантис, прыжки с шестом (Швеция), 24 года

Шведский прыгун с шестом американского происхождения, олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира (2022 и 2023), двукратный чемпион мира в помещении (2022 и 2024), трехкратный чемпион Европы (2018, 2022 и 2024), чемпион Европы в помещении 2021 года. Рекордсмен мира (6,24 м, 20 апреля 2024) и обладатель высшего мирового достижения в помещении (6,20 м, 20 марта 2022). Один из сильнейших легкоатлетов в истории.

Тедди Риннер. Фото Global Look Press

Тедди Риннер, дзюдо (Франция), 35 лет

Французский дзюдоист, обладатель пятого дана, трехкратный олимпийский чемпион (2012, 2016, 2020), 12-кратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы, многократный чемпион Франции. Выступает в категории свыше 100 кг. Самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по дзюдо. Трижды признавался спортсменом года во Франции (2012, 2016, 2017). Рост — 204 см, вес — около 150 кг. C 2008 года на взрослом уровне потерпел всего три поражения: 15 августа 2008 года в полуфинале Олимпийских игр в Пекине от Абдулло Тангриева из Узбекистана, 13 сентября 2010 года в финале чемпионата мира в абсолютной категории от японца Дайки Камикавы и 30 июля 2021 года в четвертьфинале Олимпийских игр-2020 в Токио от Тамерлана Башаева из России. На протяжении более чем девяти лет, начиная с 2010 года, не знал поражений на татами, одержав в общей сложности 157 побед подряд.

Элиуд Кипчоге. Фото Global Look Press

Элиуд Кипчоге, марафон (Кения), 39 лет

Кенийский бегун-стайер, двукратный олимпийский чемпион в марафоне (2016 и 2020), призер Олимпийских игр 2004 и 2008 годов на дистанции 5000 метров, чемпион мира 2003 года на дистанции 5000 метров. Второй в истории кениец, выигравший олимпийское золото в марафоне. Экс-рекордсмен мира в марафоне (25 сентября 2022, Берлин). За карьеру выиграл рекордные 13 марафонов (включая два олимпийских) из наиболее престижной серии World Marathon Majors.

Михаин Лопес. Фото Global Look Press

Михаин Лопес, греко-римская борьба (Куба), 41 год

Кубинский борец греко-римского стиля. Единственный в истории всех стилей борьбы четырехкратный олимпийский чемпион среди мужчин (2008, 2012, 2016, 2020). Пятикратный чемпион мира (2005, 2007, 2009, 2010, 2014) и трехкратный серебряный призер чемпионатов мира (2006, 2011 и 2015), пятикратный чемпион Панамериканских игр (2003, 2007, 2011, 2015, 2019). Выступает в супертяжелой весовой категории. Делит с Рамоном Фонстом рекорд по количеству золотых олимпийских медалей среди всех кубинских спортсменов (по 4). Знаменосец сборной Кубы на церемониях открытия Олимпийских игр 2008 года в Пекине, 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Скай Браун. Фото Global Look Press

Скай Браун, скейтбординг (Великобритания), 16 лет

Британская скейтбордистка японского происхождения, бронзовый призер Олимпийских игр-2020. Бронзовый призер чемпионата мира по скейтбордингу-2020 и Всемирных экстремальных игр X-Games-2021. В первом чемпионате Vans US Open-2016 приняла участие уже в восемь лет. Первой в истории сделала прыжок с полуторным оборотом вокруг своей оси и флип на 720 градусов. В 2019 году стала первой женщиной, исполнившей трюк фронтсайд 540. В 2020 году серьезно травмировалась, во время тренировки ударившись о рампу и получив переломы черепа, левого запястья и руки.

На Олимпийских играх-2020 принимала участие в соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине «парк». В возрасте 13 лет и 24 дней стала самой юной участницей летних Игр в истории Великобритании, опередив пловчиху Марджери Хинтон, которая выступала на Играх 1928 года в возрасте 13 лет и 44 дней. 4 августа 2021 года завоевала бронзу, уступив 12-летней японке Коконе Хираки и 19-летней Сакуре Есодзуми.