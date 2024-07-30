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Париж-2024

Сегодня, 12:30

«Это позор, это ужасно». Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Дональд Трамп.
Фото Global Look Press
Кандидат в президенты США высказался в прямом эфире на американском телевидении.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже вызвала немало негативных откликов. Одним из раскритиковавших шоу стал бывший президент США Дональд Трамп, кандидат на этот пост на новый срок — выборы состоятся в ноябре. 78-летний политик поделился критическими мыслями в эфире телеканала Fox News.

Церемония открытия Олимпиады в&nbsp;Париже. «Церемония закрытия человечества». Мировая реакция на дикое олимпийское шоу в Париже

Трамп, как и многие другие, разнес пародию на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, где на месте Иисуса Христа и 12 апостолов расположились небинарные персоны. Американец согласился с позициями католических объединений и французских епископов, слова приведены в программе перед выступлением Дональда.

«Я очень непредвзят, но считаю, то, что они сделали — это позор, это ужасно», — сказал Трамп в ходе программы The Ingraham Angle.

Ведущая Лора Ингрэм поинтересовалась у Трампа, как должна выглядеть церемония открытия Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, если его изберут президентом. «У нас не будет «Тайной вечери», как ее изобразили в Париже», — коротко ответил Дональд.

Фото Global Look Press

Трамп оказался далеко не единственным раскритиковавшим церемонию открытия Олимпиады. «Глумление над «Тайной вечерей» было шокирующим и оскорбительным для христиан по всему миру, которые смотрели парижское шоу», — написал в соцсетях спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Эпизод с&nbsp;церемонии открытия Олимпиады в&nbsp;Париже. «Я не вдохновлялся «Тайной вечерей», это был языческий фестиваль». Худрук церемонии открытия Олимпиады попытался объясниться

Организаторы церемонии тоже отреагировали на масштабную критику, которая обрушилась на их проект. Режиссер постановки Тома Жолли заявил, что не хотел проявлять неуважения к какой-либо религии, а то, что все приняли за «Тайную вечерю», на самом деле отсылка к языческому празднику, персонажи — боги Олимпа.

«Я хотел сделать церемонию, которая объединяет и примиряет, а также подтверждает ценности нашей Республики, свободу — равенство — братство», — заявил худрук церемонии открытия Игр.

Дональд Трамп
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