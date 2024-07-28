«Блевать охота от такого открытия Олимпиады». Почему оправдывается оргкомитет Игр

Российские политики, правые на Западе и христианские активисты дружно атакуют «гей-парад» в акватории Сены.

Бурная реакция на спорное шоу, показанное во время открытия Олимпиады в Париже, продемонстрировала, насколько сильно разделен наш мир и как легко рассорить людей буквально на ровном месте. Режиссер церемонии Тома Жоли, который бравирует своей нетрадиционной сексуальной ориентацией и свободомыслием, представил публике постановку с большим количеством скандальных образов. По замыслу постановщика, они должны были продемонстрировать миру приверженность Франции ценностям инклюзивности и воук-культуры (социальной, расовой и гендерной справедливости). Но на практике некоторые фрагменты шоу показались оскорбительными для верующих христиан и для сторонников традиционных ценностей.

Представление в акватории Сены смотрелось впечатляюще, и по визуальной части зрелища вопросов ни у кого нет, однако многих из тех, кто попытался вникнуть в содержание спектакля, ждала смесь омерзения и шока. В рамках самостоятельных перформансов каждый из артистов, наверное, имеет право на оригинальные решения, особенно выступая перед подготовленной публикой. Однако открытие Олимпиады — это шоу на весь мир, и эпатаж здесь был вряд ли уместен. «Какой ужас! Это провал! Со дна постучали. Блевать охота от такого открытия Олимпиады», — написала в соцсетях российская гимнастка Виктория Комова, выразив мнение многих зрителей. Особенно странно, что подобной реакции не предусмотрели ни в МОК, ни в оргкомитете, которые, по идее, должны утверждать концепцию представления.

«Имели место совершенно отвратительные моменты. По опыту Олимпиады-2014 я знаю, что сценарий согласовывается с МОК, — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Странности Французской Республики нам известны давно. Но то, что это согласовал МОК на такую мощную международную аудиторию, — в это трудно поверить, но, к сожалению, это реальность. Это отвратительно, а главное — запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители такого не видели».

По словам экс-премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, церемония открытия Олимпиады стала «пощечиной всем спортсменам и болельщикам». В том же духе высказались вице-премьер Италии Маттео Сальвини и вице-премьер правительства Сербии Александар Вулин. «Если одно событие должно объяснить разницу и причину столкновения цивилизации нового Запада и цивилизации нового Востока, то это открытие Олимпиады в Париже и открытие Игр БРИКС в Казани», — написал сербский политик.

Ну а самый большой резонанс вызвало заявление епископата Французской католической церкви, который назвал церемонию «издевательством над христианством». «Мы выражаем сочувствие христианам со всех континентов, которые пострадали от возмутительных и провокационных сцен», — говорится в заявлении католического конклава.

Чем же именно возмущены христиане и критики «гей-пропаганды»? Прежде чем углубиться в этот вопрос, должен предупредить, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола. То есть отдельные фрагменты шабаша на берегах Сены у нас в стране действительно противозаконны.

Фото Скриншот трансляции

«Тайная вечеря»

Наибольшее возмущение вызвала пародия на знаменитую фреску «Тайная вечеря», которая написана великим Леонардо да Винчи в конце XV века в одном из монастырей итальянского Милана. На ней изображен новозаветный сюжет: последняя трапеза Иисуса Христа с двенадцатью апостолами, во время которой Господь говорил о смирении и братской христианской любви, предсказал предательство Иуды за тридцать сребреников и будущие судьбы Церкви. В общем, для верующих людей и фреска, и то, что на ней изображено — священны и точно не повод для пародии. Однако Жоли так не думает.

Фрагмент шоу на Сене под названием «Праздник» начался с того, что группа танцоров-трансвеститов сидела в позах, напоминающих фреску да Винчи. В центре экспозиции находилась лесбийская активистка диджей Барбара Бутч в серебряном головном уборе, напоминающем нимб святых. Полная женщина была одета в синее платье с глубоким вырезом на груди, а на ее запястьях красовались браслеты в виде цепей, в которых многие увидели отсылку к распятию. Дама, видимо, изображала Христа, но при этом стояла за диджейским пультом, сложив ладони в форме сердца. В роли апостолов предстали мужчины, переодетые в женские наряды.

Вскоре в центре стола появился выкрашенный в голубой цвет мужчина в одних трусах. Это французский актер и певец Филипп Катрин, который якобы символизировал греческого языческого бога Диониса, покровителя виноградной лозы, вина, театра и праздника. Почему-то используя ретро-микрофон из 1970-х, он пел, что все люди равны, независимо от того, во что одеты. В некоторые странах эта сцена затем подверглась цензуре. Хотя изначально Катрин- Дионис вроде бы был отсылкой к безобидной теме французской гастрономии.

«Прежде всего, я хотел отправить всему миру послание любви и инклюзивности, а вовсе не разделять людей, — оправдывался Тома на субботней пресс-конференции. — Во Франции вы имеете право любить как вам нравится и кого вам нравится. Здесь вы можете исповедовать любую религию или не верить ни во что. Во Франции у нас много прав. Вуаля».

«Безусловно, не имелось никаких намерений кого-то оскорбить. Мы старались праздновать толерантность общества, считаем, что у нас это получилось. Если есть люди, которые оскорблены, мы, безусловно, просим прощения», — сказала директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады в Париже Энн Дескам.

«Олимпийский комитет Франции усердно работает над удалением видеозаписей своей сатанинской, транс- и оккультной церемонии открытия, ссылаясь на законы об авторском праве», — отреагировала конгрессмен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на новости об изъятии с официальных ресурсов хайлайтов церемонии открытия.

«Олимпиада — не собственность Макрона, — заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по информполитике Алексей Пушков. — Последней каплей стало появление обнаженного «Диониса» с песней Nu, что означает «Голый», на фоне издевательской пародии на «Тайную вечерю». Если это так, то это информационно-культурный провал властей Франции и лично Макрона, утвердившего откровенно скандальную церемонию открытия Игр-2024».

Фото Reuters

Бледный всадник

Много споров вызвал образ всадника на механической лошади, которая долго парила над сценой, а потом доставила на площадь Трокадеро олимпийский флаг — тот самый, который потом случайно (но очень символично) повесили вверх ногами. Организаторы шоу явно делали намек на фигуру Жанны д'Арк, национальной героини Франции, которая была одним из организаторов освободительного движения против англичан в Столетней войне. Девушка-рыцарь в латах с надвинутым на лицо капюшоном — это явно об Орлеанской деве.

Однако после библейских экскурсов в исполнении трансвеститов многим показалось, что механическая лошадь выглядит как описанный в Священном Писании «конь бледный». В Апокалипсисе святого апостола Иоанна Богослова при упоминании конца света говорится: «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним».

«На шоу флаг олимпийского движения нес всадник Апокалипсиса, подраскрывший формат конца света. Французским специалистам он представляется цифровым, когда человек будет скинут с пьедестала мироздания роботизированной моделью с ИИ вместо души, — написала в соцсетях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Не собиралась смотреть открытие. Но, увидев фото, не могла поверить, что это не дипфейк или фотошоп».

«Запад думает, что национальные государства больше не существуют. Вследствие этого они отрицают, что существуют общая культура и строящаяся на ней общая мораль. Нет общей морали — если вы смотрели открытие Олимпийских игр, вы могли это видеть», — написал в соцсетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон восторженно высказался о перформансе на Сене. «Браво! Мы очень гордимся. Вы заставили Францию сиять, — сказал французский лидер, обращаясь к Жоли и его помощникам. — Спасибо артистам за этот уникальный и волшебный момент. Спасибо правоохранительным и экстренным службам, агентам и волонтерам. Спасибо всем, кто верил в это. Это можно будет обсуждать и сто лет спустя! Мы сделали это!»

«Простите... но меня бомбит просто. Куда катится все это? Когда Олимпийские игры стали цирком? Где настоящее противостояние талантливых спортсменов? — написала в соцсетях о церемонии открытия чемпионка мира по фигурному катанию Виктория Синицина. — Я в принципе не хотела даже смотреть и вообще что-то говорить, но когда увидела эти видео, меня просто начало все это тревожить! Подобное обесценивает все, что делали спортсмены и другие страны, проводящие ОИ на протяжении многих лет. Что у людей в голове... какая-то пропаганда. Возможно, со мной кто-то не согласится, но... это ненормально, друзья!»

Фото Скриншот трансляции

Королева с отрубленной головой

Еще один вызвавший резонанс перформанс во время открытия Олимпиады — выступление французской метал-группы Gojira, которая исполнила рок-интерпретацию песни времен Французской революции Ah! ?a ira («Ах, все наладится!»). Произведение сопровождал визуальный ряд, где внимание привлек образ женщины с отрубленной головой. По всей видимости, он символизировал французскую королеву Марию-Антуанетту, казненную революционерами на гильотине в 1793 году. Музыканты находились у Дворца правосудия, где несчастная царственная особа была заключена перед казнью. В песне, помимо прочего, предлагается «вздернуть аристократов на фонарях».

Скорее всего, это отсыл ко внутренней французской политической повестке, где сейчас идет отчаянная борьба между блоком левых и центристов с набирающими силу крайне правыми. Также есть мнение, что безголовая королева — это ответ французов организаторам Олимпиады-2012 в Лондоне, в позитивном ключе обыгравшим фигуру Елизаветы II (королева, большая любительница спорта, скончалась в 2022 году). Конечно, ходячие покойницы в современной поп-культуре — не прорыв, а, можно сказать, «заезженный образ». Однако в контексте церемонии открытия Олимпиады глумление над зверски убитой правительницей, да еще сопряженное с призывом к насилию, выглядело не очень.

Тем временем МОК представил статистику одобрения церемонии открытия Игр-2024. Согласно этим данным, 88 процентов зрителей церемонии во Франции заявили, что она им понравилась, а 76 процентов отметили, что представление получилось самым запоминающимся в истории. 86 процентов французов назвали шоу успехом.

«Прекрасное открытие. Все красиво плыли по Сене. Когда уже стало смеркаться, картинка стала очень красивая. А кто не впечатлился открытием? — отметила в разговоре с «СЭ» всемирно известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. — Может быть, посадить специальных людей, которые только ошибки ищут? Каждая страна делает лучшее, что она может сделать. И не надо ни с кем это сравнивать! Это просто неприлично. Это не соревнование! Это творческое лицо страны! А если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят».

«Я смотрю церемонию открытия Олимпийских игр со своими детьми. Трудно оценить несколько удачных сцен между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами, унижением республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой, и общим уродством костюмов и хореографии, — написала в соцсетях депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница одной из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. — Мы отчаянно стремимся прославить ценности спорта и красоту Франции посреди такой топорной пропаганды воук-культуры. Это говорила не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию».

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Бородатая женщина

«Посмотрел на церемонию гей-парада. Не знаете, когда состоятся Олимпийские игры?» — саркастически спросил после церемонии открытия в соцсетях правый итальянский политик Никола Прокаччини. Действительно, во время представления на Сене хватало отсылок к тематике ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) и без скандальной «Тайной вечери». В частности — выступление «бородатой женщины». Дрэг-исполнитель (мужчина в женской одежде) по имени Пише (Майк-Пьера Готье) выступал под известный танцевальный трек «Freed From Desire» («Освобожденный от желания») итальянской певицы Gala (Гала Риццато), которая позиционирует себя как яростный борец с гомофобией. При этом двое мужчин-танцоров обнимались и держались за руки, явно демонстрируя однополую любовь.

Спорные сцены демонстрировались и во время появления на сцене франко-малийской поп-звезды Аи Накамуры. Певица также заявила, что «несет миру послание о разнообразии, инклюзивности и гордости темнокожих». Накамура выступала с военными актерами из республиканской гвардии, что также вызвало гнев правых, которые считают, что сленговая речь Накамуры негативно влияет на молодежь, а сама тематика выступлений не соответствует «истинному духу Франции». Прокурор Парижа даже инициировал расследование предполагаемых расистских оскорблений в отношении певицы, но дело до суда так и не дошло. Хотя после церемонии открытия оскорблений в соцсетях явно прибавилось.

«Церемония открытия Олимпийских игр — демонстрация пошлости, бескультурья, аморальности и отсутствия ценностей. Мы стали свидетелями церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, которая отразила упадок общества», — написала в соцсетях депутат парламента Словакии Зузана Плевикова.

«Какая-то жуткая мерзость. Безбожники. Если на церемонии открытия было так много ляпов, то, наверное, так во Франции относились к открытию этого грандиозного мероприятия. Мне кажется, что у многих людей в Европе ум куда-то делся», — приводит резюме главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе «РИА Новости Спорт».

«Про Олимпиаду в Париже даже не хочу ничего говорить — омерзительное зрелище. Франция под руководством Макрона деградировала до уровня продажной девки, кривляющейся под улюлюканье спятившей безбожной толпы. Такой позор! А теперь вспомните и сравните с Олимпиадой в Сочи или чемпионатом мира по футболу, с блеском проведенными в нашей стране. Отключайте телевизоры и не следите за позорным фрик-шоу в интернете!» — написал в соцсетях заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.