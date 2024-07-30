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Париж-2024

Сегодня, 14:15

Олень в Версале, силачи-ватерполисты и освистанный чемпион. Неожиданности Олимпиады

Греческие ватерполисты передвигали машины, а серфингист Робинсон чуть не утонул на Олимпиаде-2024
Екатерина Зобова
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Самые неожиданные курьезы Олимпиады в Париже.
Фото Reuters, Global Look Press
Помимо скандалов, на Играх-2024 происходит и много забавных случаев.

Греческие силачи

Спортсменам порой приходится проявлять силу не только на тренировках и соревнованиях, но и в обычной жизни. Автобус ватерполистов сборной Греции застрял на одной из улиц Парижа, потому что не мог проехать дальше из-за неудачно припаркованных машин.

Представители команды не растерялись и просто передвинули автомобили. Сработали в стиле Вадима Евсеева.

Олень в Версале

Олень упал в воду Большого канала Версаля во время соревнований по конному спорту. Как сообщает RMC Sport, животное было сильно напугано и не могло выбраться из воды самостоятельно. Тогда на помощь пришли ветеринары, которые обеспечивают безопасность лошадей.

Животное смогли вытащить из канала водолазы и сотрудник на гидроцикле. Оказавшись на суше, олень пустился наутек.

«Отличное проявление смекалки и навыков пожарных, которые специально готовились к этому событию», — пошутил один из спасателей в интервью RMC Sport.

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Возвращение к советским банкам

У некоторых спортсменов с начала Олимпиады были замечены красные круглые пятна на теле, которые вызывают недоумение у европейцев. Однако российские бабушки прекрасно знают, что оставляют такие следы банки. Причем замечены со следами от них оказались итальянский пловец Николо Мартиненги и алжирский боксер Мурад Кади.

Как отмечает издание RMC Sport, данный метод наполняет обработанные участки более здоровым кровотоком и стимулирует правильное, нормальное заживление на клеточном уровне. Однако его эффективность все же не доказана специалистами.

Пловец Николо Мартиненги
Николо Мартиненги.
Фото Reuters

Использование языка жестов

16-летняя скейтбордистка Райсса Леал продемонстрировала на Играх в Париже религиозный жест, после того как завоевала бронзу в стрите. На камеру она показала: «Иисус есть путь, истина и жизнь».

Согласно Олимпийской хартии демонстрация религиозных символов на турнире запрещена. Так что Леал остается надеяться, что в МОК не знают языка жестов.

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Возрастной рекорд

Своеобразный возрастной рекорд установила в настольном теннисе 61-летняя Ни Сялянь, представляющая Люксембург. Она переиграла 31-летнюю турчанку Сибель Алтынкая и стала самой возрастной спортсменкой, побеждавшей на Играх в этом виде спорта. Олимпиада в Париже стала для Сялянь шестой в карьере! А золотые медали чемпионата мира она брала еще в далеком 1983 году.

Ну а самым возрастным участником Игр является испанский всадник Хуан Антони Хименес, которому исполнилось 65 лет. Но если для конного спорта это все-таки норма, то для других видов — невероятное достижение.

Игрок в настольный теннис Ни Сялянь
Ни Сялянь.
Фото Global Look Press

Свист вместо аплодисментов

Свистом болельщиков завершилась мужская гонка в маунтинбайке. В борьбе за золото британский велогонщик Том Пидкок столкнулся с французом Виктором Корецким, за что и получил порцию негатива.

Пидкок и Корецкий считались главными фаворитами Олимпиады в Париже. Британец выиграл последние Игры в Токио, а француз прошлым летом был лучшим в тестовой гонке на олимпийской трассе.

После свиста эмоциональный Пидкок в интервью BBC назвал «позором» поведение фанатов, которые выместили на нем свое разочарование.

Серфингист чуть не утонул на олимпийском турнире

Австралийский серфингист Джек Робинсон рассказал, что оказался близок к гибели, после того как его протащило ко дну, а затем почти зажало двумя волнами во время тренировки на Олимпиаде. «У меня было мало воздуха и времени. Я вспомнил о многих парнях, испытавших здесь подобные проблемы. Обратный путь на берег также стал испытанием физических и духовных сил. Тут гораздо больше адреналина, но и на кону стоит жизнь», — приводит слова спортсмена Daily Mail.

Серфингист Джек Робинсон
Джек Робинсон.
Фото Reuters

По мнению австралийца, условия, в которых проходят соревнования на Таити, являются экстремальными и вполне могут закончиться фатальным инцидентом. «Серфинг может быть самым опасным видом спорта на Олимпиаде», — отметил спортсмен.

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