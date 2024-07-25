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Париж-2024

Сегодня, 16:50

Селин Дион и Леди Гага выступят на открытии Олимпиады-2024 в Париже

Сергей Разин
корреспондент
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Селин Дион и Леди Гага.

Известные певицы Селин Дион и Леди Гага выступят на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, сообщает Independent.

По сведениям источника, Дион и Гага репетировали вместе песню Эдит Пиаф. Селин Дион выступит впервые с 2022 года, после того как у нее диагностировали синдром мышечной скованности.

Олимпийские кольца на&nbsp;фоне Эйфелевой башни в&nbsp;Париже. Нехватка продуктов, шпионаж при помощи дрона, ограбление аргентинского футболиста. Скандалы олимпийского Парижа

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Церемония открытия Игр состоится 26 июля.

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