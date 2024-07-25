Селин Дион и Леди Гага выступят на открытии Олимпиады-2024 в Париже

Известные певицы Селин Дион и Леди Гага выступят на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, сообщает Independent.

По сведениям источника, Дион и Гага репетировали вместе песню Эдит Пиаф. Селин Дион выступит впервые с 2022 года, после того как у нее диагностировали синдром мышечной скованности.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Церемония открытия Игр состоится 26 июля.

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