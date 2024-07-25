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Париж-2024

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Губерниев рассказал, кто является его любимой спортсменкой

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Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого считает своей любимой спортсменкой.

«Моя самая любимая спортсменка всех времен и народов — это Катя Ходотович-Карстен, гребчиха из сборной Белоруссии. Была бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной СССР. Она на пару лет меня старше. Потом выиграла медаль на Олимпиаде. Потом еще была несколько раз призером.

Ходотович-Карстен выиграла два раза одиночку, победила абсолютно во всех стартах перед Олимпиадой 2008 года. Она могла бы стать трехкратной олимпийской чемпионкой, но пришла третьей к финишу. И стояла, рыдала у меня на плече после финиша просто. Это когда волгоградский черт Максим Опалев на той Олимпиаде выиграл», — цитирует Губерниева «Спорт день за днем».

Екатерина Ходотович-Карстен — заслуженный мастер спорта СССР. Она побеждала на Олимпиадах 1996 и 2000 годов, став первой в истории Белоруссии двукратной олимпийской чемпионкой.

Источник: Спорт день за днем
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
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