Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 17:30

Сальников заявил, что не планирует посетить Олимпиаду в Париже

Сергей Жуков
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент всероссийской федерации плавания и четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников ответил на вопрос «СЭ», планирует ли он посетить Игры в Париже.

«Я не планирую посетить Олимпиаду. Буду ли смотреть? Как сложатся обстоятельства. Если захочу посмотреть, то буду смотреть. Сейчас ничего обещать не могу», — сказал Сальников «СЭ».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 спортсменов.

Олимпиада
Владимир Сальников
4
2
Читайте также
МОК назвал окончательный список спортсменов из России на Олимпиаде
Дивные футбольные поля у заброшенных храмов Русского Севера. Грустно и красиво
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Нацполиция Украины показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Зеленский назвал сильным решение Байдена выйти из президентской гонки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Сальников — о прибывшем на Олимпиаду Сомове: «Он действует самостоятельно, получил аккредитацию сам»
Мирра идет за первым титулом, Рублев попытается прервать серию поражений. Где играют россияне на этой неделе?
На сайте МОК исчезло упоминание сайта организации как транслятора Олимпиады-2024 в Париже
Глава оргкомитета объяснил отказ в аккредитации на Олимпиаду в Париже волонтерам из России
Российский пловец Сомов прибыл в Париж для участия в Олимпиаде
Песков назвал неприемлемым отказ российским журналистам в работе на Олимпиаде в Париже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На сайте МОК исчезло упоминание сайта организации как транслятора Олимпиады-2024 в Париже

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости