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Париж-2024

Сегодня, 18:04

Монсон назвал отказ российским журналистам в аккредитации на Олимпиаду нарушением прав человека

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Экс-боец ММА и член Совета депутатов городского округа Красногорск Джефф Монсон считает отказ организаторов Олимпиады в Париже аккредитовывать российских журналистов нарушением прав человека.

«Это нарушение прав человека и ограничение работы журналистов. Но в этом нет ничего удивительного, страны Запада давно так себя ведут. То, чем они занимаются, давно не является демократией», — цитирует Монсона ТАСС.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что власти страны отказали некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры «из предосторожности», а также опасаясь потенциальных «шпионов».

Родившийся в США Монсон является гражданином РФ с 2018 года. В 2023 году бывший спортсмен принял решение отказаться от американского гражданства.

Источник: ТАСС
Джефф Монсон
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