Песков рассказал, смотрел ли Путин открытие Олимпиады

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, смотрел ли Владимир Путин открытие Олимпийских игр в Париже.

«Не думаю... Да и слава богу», — приводит слова Пескова «Комсомольская правда».

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже прошла 26 июля. Ранее американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Олимпийские игры завершатся 11 августа.