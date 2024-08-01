Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 18:03

Песков рассказал, смотрел ли Путин открытие Олимпиады

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, смотрел ли Владимир Путин открытие Олимпийских игр в Париже.

«Не думаю... Да и слава богу», — приводит слова Пескова «Комсомольская правда».

Делегация Южной Кореи, перевернутый олимпийский флаг, танцоры во&nbsp;время шоу. Открытие Игр-2024: ошибка в представлении Кореи, перевернутый олимпийский флаг и пародия на «Тайную Вечерю»

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже прошла 26 июля. Ранее американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Олимпийские игры завершатся 11 августа.

Источник: Комсомольская правда
Олимпиада
Владимир Путин
Читайте также
Свентек не смогла пробиться в финал Олимпиады-2024
Спортсменов массово тошнит после соревнований в Сене
Турецкий NTV сообщил об обмене заключенными между РФ и США в аэропорту Анкары
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Итальянка снялась с боя ОИ против провалившей гендерный тест боксерши
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Основатель клуба Gor MMA Азизян раскритиковал МОК за отношение к российскому спорту

Песков: «Режиссерская идея открытия Олимпиады интересная, но в ней есть ложка дегтя»
Новости
RSS RSS
Все новости