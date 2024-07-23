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Париж-2024

Сегодня, 16:58

Французские пожарные объявили забастовку в день открытия Олимпиады

Сергей Разин
корреспондент
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Профсоюз пожарных департамента Рона и города Лион заявил, что начнет забастовку в первый день Олимпиады-2024, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

Профсоюз готов начать забастовку, если пожарным и полицейским в Париже не выдадут премии. Пожарные также требуют увеличения премии за сокращенный летний отпуск, отметив, что предоставленных 200 евро недостаточно.

Парижские аэропорты могут начать забастовку накануне Олимпиады. «С каждым днем пробивает дно». Парижские аэропорты планируют забастовку накануне Олимпиады

Ранее о забастовке в день открытия Олимпиады объявил профсоюз артистов и музыкантов, а также один из профсоюзов сотрудников аэропортов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА Новости
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