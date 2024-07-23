Французские пожарные объявили забастовку в день открытия Олимпиады

Профсоюз пожарных департамента Рона и города Лион заявил, что начнет забастовку в первый день Олимпиады-2024, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

Профсоюз готов начать забастовку, если пожарным и полицейским в Париже не выдадут премии. Пожарные также требуют увеличения премии за сокращенный летний отпуск, отметив, что предоставленных 200 евро недостаточно.

Ранее о забастовке в день открытия Олимпиады объявил профсоюз артистов и музыкантов, а также один из профсоюзов сотрудников аэропортов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.