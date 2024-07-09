«С каждым днем пробивает дно». Парижские аэропорты планируют забастовку накануне Олимпиады

Профсоюзы работников пассажирских терминалов Руасси — Шарль де Голль и Орли готовы приостановить работу 17 июля.

Несколько профсоюзов группы «Аэропорты Парижа» (ADP), которые управляют главными пассажирскими аэропортами Парижа Руасси — Шарль де Голль и Орли пригрозили проведением забастовки 17 июля. Акция должна состояться за десять дней до старта Олимпиады-2024 и может отразиться на участниках и гостях Игр. Обе воздушные гавани в общей сложности ежедневно принимают около 350 тысяч пассажиров. Профсоюзы требуют от работодателей олимпийских бонусов для всего персонала, а не только для тех, кто мобилизован в «жаркие дни» Олимпиады и Паралимпиады с 8 июля по 15 сентября.

100 евро в день 1500 сотрудникам

Франция — самая продвинутая страна мира в плане борьбы наемных работников за свои права. Различные стачки, забастовки и профсоюзные выступления проходят здесь буквально еженедельно. Законодательство это не запрещает, хотя от действий бузотеров порой страдают миллионы ни в чем не повинных людей. Не было никаких сомнений в том, что накануне Олимпиады профсоюзы начнут шантажировать своих боссов прекращением работы в самый неподходящий момент. Власти уже были вынуждены пойти навстречу мусорщикам и сотрудникам железнодорожной компании SNCF. Теперь пришла очередь персонала аэропортов.

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Ранее группа ADP решила выплачивать во время Олимпиады премии в размере от 70 до 100 евро в день 1500 сотрудникам и волонтерам, присутствующим в терминалах. Всем, кто согласится взять отпуск вне периода проведения Игр, будут предоставлены дополнительные отгулы. Однако профсоюзы считают эти меры в условиях «ухудшения условий труда» недостаточными. В частности, сотрудники аэропортов выступают против решения руководства платить премиальные только тем, кто непосредственно задействован в обслуживании олимпийских рейсов. Кроме того, временный штат, по мнению потенциальных забастовщиков, должен быть расширен еще на тысячу человек.

Профсоюзы полагают, что у компании ADP есть финансовая возможность удовлетворить эти требования, однако менеджмент на предложения работников не реагирует и не воспринимает ультиматумы всерьез. Поэтому профсоюзы заявили о прекращении своего участия «во всех формах переговоров с руководством» и призвали «провести забастовку 17 июля, чтобы добиться удовлетворения всех требований». Аналогичная акция уже намечалась на 19 мая, но тогда серьезных сбоев в работе терминалов удалось избежать. А вот во время забастовки диспетчеров 25 апреля были отменены 75 процентов рейсов в Орли и 55 процентов — в Руасси.

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Очень жаль спортсменов

Группа ADP потратила 250 миллионов евро на переоборудование терминалов накануне Олимпиады. В частности, была представлена новая система обработки багажа, позволяющая сканировать его в ускоренном режиме. В «Шарле де Голле» также создан крупногабаритный багажный терминал для спортивного снаряжения. При этом олимпийские планы строительства новой железнодорожной линии CDG Express из аэропорта в центр Парижа пришлось отложить на 2027 год. Ожидается, что первые спортсмены начнут прибывать на Олимпиаду 18 июля.

«Забастовки в Париже это нормальная практика, — отметила в разговоре с «СЭ» депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка Светлана Журова. — Я думаю, правительству Франции и президенту будет непросто, потому что ряд профсоюзов будет пользоваться Олимпиадой, чтобы что-то потребовать. Нужно будет договариваться, а людей так просто не разгонишь. Это был первоначальный риск, когда Франция только выиграла право на проведение Олимпиады, я говорила, что эти факторы могут стать проблемой. Правительство обещало, что все будет хорошо, посмотрим. Думаю, они заинтересованы в том, чтобы все прошло без сбоев».

«Мы видим, что во Франции планируется очередная забастовка. Это уже становится их национальным видом спорта, — считает председатель Комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев. — До Олимпийских игр осталось чуть больше двух недель, а проблем становится все больше. Организация с каждым днем пробивает дно, Париж абсолютно не готов к Играм. Очень жаль спортсменов, которые приедут со всего мира и столкнутся с организационными проблемами. Это может сказаться на их подготовке к соревнованиям».