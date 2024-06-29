Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 10:52

Кавазашвили раскритиковал подготовку Франции к проведению Олимпиады-2024

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с «СЭ» мнением о предстоящей Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

«Непонятно, что будет в июле в Париже с Олимпиадой: состоится ли она или нет? Там творится черт знает что. Забастовки за забастовками. Там уже боевые группы готовятся к тому, чтобы насильственным способом заставлять спортсменов участвовать в различных дисциплинах», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В декабре прошлого года МОК допустил российских спортсменов до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

На данный момент до участия в соревнованиях допущены 23 российских спортсмена.

(Денис Сафронов)

3
Читайте также
Кучеров попал в скандал на церемонии вручения призов по итогам сезона НХЛ
Саутгейт возглавил рейтинг самых богатых тренеров Евро-2024
Два ребенка и трое взрослых погибли в Курской области в результате атаки БПЛА
Дубль и нытье Винисиуса, первый гол от игрока РПЛ и отдых для Месси. Что произошло на Кубке Америки-2024 29 июня
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
Журналист Херш заявил о необходимости для Байдена покинуть пост президента
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свищев — о допуске педофила на Олимпиаду-2024: «В то же время тех, кто не согласен с их политикой, пытаются убрать»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости