Кавазашвили раскритиковал подготовку Франции к проведению Олимпиады-2024

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с «СЭ» мнением о предстоящей Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

«Непонятно, что будет в июле в Париже с Олимпиадой: состоится ли она или нет? Там творится черт знает что. Забастовки за забастовками. Там уже боевые группы готовятся к тому, чтобы насильственным способом заставлять спортсменов участвовать в различных дисциплинах», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В декабре прошлого года МОК допустил российских спортсменов до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

На данный момент до участия в соревнованиях допущены 23 российских спортсмена.

(Денис Сафронов)