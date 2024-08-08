Дегтярев: «Болею за россиян на Олимпиаде. И всем советую»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что болеет за россиян на любых соревнованиях, в том числе на Олимпиаде в Париже.

«Как болельщик всегда поддерживаю наших спортсменов. Не раз говорил, что не разделяю нападки на атлетов, которые поехали в Париж в нейтральном статусе. Они не перестают быть нашими. Карьера спортсмена высшего уровня мастерства очень скоротечна. Они не виноваты в том, что МОК таким образом поступает, поэтому я болею за наших везде и всегда. И всем советую», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

На Игры в Париже были допущены 15 россиян, которые представляли 5 видов спорта: теннис, плавание, прыжки на батуте, греблю на байдарках и каноэ, велоспорт. Серебряную медаль на Олимпиаде завоевали в женском парном разряде теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.