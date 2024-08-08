Канадские спортсмены массово подхватили кишечные инфекции на Олимпиаде

Несколько канадских спортсменов подхватили кишечные инфекции на Олимпийских играх-2024 в Париже, информирует CBC.

Сообщается, что различные заболевания перенесли бегунья-спринтер Зои Шерар, бегунья Мишель Харрисон, спринтер Аарон Браун и ходок Эван Данфи и еще несколько представителей сборной по легкой атлетике. Кроме того, заболели несколько членов национальной команды по велоспорту.

Летние Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.