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Париж-2024

Сегодня, 02:11

Церемония открытия Олимпиады в Париже находится под угрозой срыва

Евгений Козинов
Корреспондент
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Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр-2024 получили уведомление от представителей профсоюза артистов Франции о забастовке в связи с оплатой труда.

«В данный момент идут генеральные репетиции церемонии, и мы с сожалением вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке шоу 26 июля 2024 года, а также следующих репетиций открытия церемонии Паралимпийских игр. Хотя лозунг «Делать лучше вместе» сегодня повсюду на улицах Парижа, мы отмечаем, что наши условия труда не обсуждались. Мы также отмечаем сомнительные практики, вопиющее неравенство в обращении и отсутствие социального диалога во время подготовки к церемонии», — приводит The Mirror заявление профсоюза артистов Франции.

Также в профсоюзе отметили, что несколько раз проводили переговоры с Paname 24, компанией, участвовавшей в организации церемонии открытия Олимпиды.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия запланирована на 26 июля. В мероприятии на реке Сена задействованы 3000 артистов и 400 танцоров.

Российские спортсмены не смогут участвовать в церемонии открытия, а также их награды не будут отображаться в медальной таблице. Россияне смогут выступать только в индивидуальных дисциплинах без использования национальной символики.

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