Мельникова: «Конечно, я буду болеть за спортсменов из России, которые поедут на Олимпиаду»

Олимпийская чемпионка-2020 Ангелина Мельникова рассказала, что будет поддерживать российских спортсменов на Играх в Париже.

«Конечно, я буду болеть за спортсменов из России, которые поедут на Олимпийские игры под нейтральным флагом, потому что это большая гордость — представлять нашу страну на международной арене. Всей душой я буду с ними.

Что касается спортивной гимнастики, я думаю, там будет интересная борьба. Очень сильно хочется посмотреть на Симону Байлз, у которой в Токио были некоторые проблемы. Я думаю, что сейчас она возьмет реванш", — цитирует «Газета.Ru» Мельникову.