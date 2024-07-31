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Китаянка Дэн Явен стала олимпийской чемпионкой по ВМХ-фристайлу
Китайская спортсменка Дэн Явен выиграла золотую медаль в дисциплине ВМХ-фристайл на Олимпийских играх-2024.
На соревнованиях в Париже в борьбе за победу представительница Китая обошла американку Перрис Бенегас, которая стала второй. Тройку лидеров замкнула австралийка Наталья Дим.
Соревнования по ВМХ-фристайлу на Олимпиаде проходят 30 и 31 июля.
Велоспорт — BMX
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Фристайл
Финал
1. Дэн Явен (Китай) — 92.60
2. Перрис Бенегас (США) — 90.70
3. Наталья Дим (Австралия) — 88.80
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