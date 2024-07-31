Аргентинец Гил завоевал золото Олимпиады-2024 по ВМХ-фристайлу
Аргентинский спортсмен Хосе Торрес Гил победил в дисциплине ВМХ-фристайл на Олимпийских играх в Париже.
Результат Гила составил 94,82 балла. Серебряную медаль завоевал Киран Даррен Дэвид Райлли из Великобритании (93,91 балла). Бронза досталась французу Энтони Жанжану (93,76).
Ранее у женщин в этой дисциплине олимпийской чемпионкой стала китаянка Дэн Явен.
Соревнования по ВМХ-фристайлу на Олимпиаде проходят 30 и 31 июля.
Велоспорт — BMX
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Фристайл
Финал
1. Хосе Торрес Гил (Аргентина) — 94.82
2. Киран Даррен Дэвид Райлли (Великобритания) — 93.91
3. Энтони Жанжан (Франция) — 93.76
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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