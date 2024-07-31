Аргентинец Гил завоевал золото Олимпиады-2024 по ВМХ-фристайлу

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Аргентинский спортсмен Хосе Торрес Гил победил в дисциплине ВМХ-фристайл на Олимпийских играх в Париже.

Результат Гила составил 94,82 балла. Серебряную медаль завоевал Киран Даррен Дэвид Райлли из Великобритании (93,91 балла). Бронза досталась французу Энтони Жанжану (93,76).

Ранее у женщин в этой дисциплине олимпийской чемпионкой стала китаянка Дэн Явен.

Соревнования по ВМХ-фристайлу на Олимпиаде проходят 30 и 31 июля.

Велоспорт — BMX

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Фристайл

Финал

1. Хосе Торрес Гил (Аргентина) — 94.82

2. Киран Даррен Дэвид Райлли (Великобритания) — 93.91

3. Энтони Жанжан (Франция) — 93.76