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Париж-2024

Сегодня, 21:10

Доминиканка Паулино выиграла золото в беге на 400 м с олимпийским рекордом

Руслан Минаев
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Марилейди Паулино.
Фото AFP

Доминиканская бегунья Марилейди Паулино стала олимпийской чемпионкой в беге на 400 метров на Играх в Париже.

27-летняя легкоатлетка показала время 48,17 секунды. Она установила новый олимпийский рекорд. Предыдущий продержался с июля 1996 года и был установлен француженкой Мари-Жозе Перек (48,25).

Серебро на Играх в Париже завоевала Сальва Эйд Насер из Бахрейна — 48,53. Бронзу выиграла полька Наталия Качмарек — 48,98.

Александр Ляказетт&nbsp;&mdash; Фермин Лопес. Олимпиада-2024: финал футбольного турнира Франция — Испания. Онлайн-трансляция 9 августа

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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