Доминиканка Паулино выиграла золото в беге на 400 м с олимпийским рекордом

Доминиканская бегунья Марилейди Паулино стала олимпийской чемпионкой в беге на 400 метров на Играх в Париже.

27-летняя легкоатлетка показала время 48,17 секунды. Она установила новый олимпийский рекорд. Предыдущий продержался с июля 1996 года и был установлен француженкой Мари-Жозе Перек (48,25).

Серебро на Играх в Париже завоевала Сальва Эйд Насер из Бахрейна — 48,53. Бронзу выиграла полька Наталия Качмарек — 48,98.