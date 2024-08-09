Бельгийка Тиам стала трехкратной олимпийской чемпионкой в семиборье
Бельгийская легкоатлетка Нафиссату Тьям выиграла семиборье на Олимпийских играх в Париже.
29-летняя спортсменка стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Она также побеждала в этой дисциплине на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году и на Играх в Токио в 2020-м.
Серебряным призером турнира в легкоатлетическом семиборье в Париже стала британка Катарина Джонсон-Томпсон. Тройку призеров замкнула еще одна бельгийка Ноор Видтс.
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Семиборье
Итог
1. Нафиссату Тьям (Бельгия) — 6880
2. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) — 6884
3. Ноор Видтс (Бельгия) — 6707
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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