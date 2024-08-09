Канадские легкоатлеты победили в эстафете 4х100 м на Олимпийских играх в Париже
Легкоатлеты из Канады завоевали золотые медали в эстафете 4х100 м на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Их результат — 37,50 секунды.
Вторыми финишировали спортсмены, представляющие сборную ЮАР (37,57 секунды). На третьем месте расположились британцы (37,61). Команда США допустила ошибку при передаче эстафетной палочки после первого этапа и показала только 7-й результат.
Ранее у женщин эстафету выиграла сборная США. Британский квартет завоевал серебряные медали, бронза досталась немкам.
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Эстафета 4х100 м
Финал
1. Канада — 37,50
2. ЮАР — 37,57
3. Великобритания — 37,61
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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