Легкоатлет Лайлс завершил выступление на Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус

Американский легкоатлет Ноа Лайлс в своих соцсетях рассказал, что завершил выступление на Олимпиаде в Париже.

«Благодарю всех за поддержку. Думаю, что это будет конец моей Олимпиады 2024 года. Это не те Олимпийские игры, о которых я мечтал. Но они оставили столько радость в сердце. Надеюсь, вам понравилось шоу», — написал атлет в соцсети.

В четверг, 8 августа, 27-летний американец выиграл бронзовую медаль в беге на 200 метров. После финиша спортсмену стало плохо, и ему потребовалась помощь медицинского персонала. Позже стало известно, что у него коронавирус.

Спортсмен мог принять участие в эстафете 4х100 метров.