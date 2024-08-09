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Париж-2024

Сегодня, 13:33

Немецкую прыгунью увезли на инвалидной коляске после завоевания медали Олимпиады

Виктория Кравченко
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Малайка Михамбо.
Фото Reuters
Малайка Михамбо.
Фото Reuters
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Немецкая прыгунья в длину Малайка Михамбо покинула стадион на инвалидной коляске после завершения соревнований, сообщает Le Parisien.

По данным источника, у девушки начался астматический приступ после перенесенной коронавирусной инфекции, из-за чего врачам пришлось увезти девушку на инвалидной коляске.

Малайка Михамбо.
Фото Reuters

30-летняя Михамбо перенесла коронавирус два месяца назад и до конца не восстановилась.

В прыжках в длину немка завоевала серебряную медаль, показав результат 6,98 метров.

Олимпиада
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