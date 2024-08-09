Немецкую прыгунью увезли на инвалидной коляске после завоевания медали Олимпиады

Немецкая прыгунья в длину Малайка Михамбо покинула стадион на инвалидной коляске после завершения соревнований, сообщает Le Parisien.

По данным источника, у девушки начался астматический приступ после перенесенной коронавирусной инфекции, из-за чего врачам пришлось увезти девушку на инвалидной коляске.

Малайка Михамбо. Фото Reuters

30-летняя Михамбо перенесла коронавирус два месяца назад и до конца не восстановилась.

В прыжках в длину немка завоевала серебряную медаль, показав результат 6,98 метров.