Американец Ноа Лайлс бежал 200-метровку на Олимпийских играх с коронавирусом

Американский легкоатлет Ноа Лайлс выступал на Олимпийских играх-2024 с положительным тестом на коронавирус.

В четверг, 8 августа, 27-летний американец выиграл бронзовую медаль в беге на 200 метров. После финиша спортсмену стало плохо, и ему потребовалась помощь медицинского персонала.

«Я проснулся рано утром во вторник около 5 часов утра и чувствовал себя просто ужасно, и я знал, что это больше, чем просто боль. Я разбудил врачей, и мы сдали тест, и, к сожалению, выяснилось, что у меня положительный результат на COVID. Моей первой мыслью было не паниковать, знаете ли, я бывал и в куда худших ситуациях. Бегал в худших условиях, я чувствовал это.

Мы просто справлялись с этим день за днем, пытаясь как можно больше пить, карантин закончился. Разумеется, это, безусловно, сказалось, но я никогда не был так горд собой за то, что смог приехать сюда и получить бронзовую медаль, хотя на прошлой Олимпиаде я был очень разочарован.

Мы старались держать это в тайне. Знали только медицинский персонал, тренер и моя мама. Мы не хотели, чтобы все впадали в панику, хотели, чтобы они могли участвовать в соревнованиях. Я конкурентоспособен. Зачем давать соперникам преимущество перед собой», – приводитс NBC слова Лайлса.