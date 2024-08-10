Кипруто посвятил медаль Олимпиады погибшему рекордсмену мира Киптуму

Бронзовый призер Олимпийских игр в марафоне Бенсон Кипруто рассказал, что погибший в автокатастрофе рекордсмен мира на этой дистанции Келвин Киптум должен был победить на Олимпиаде в Париже.

— Эта медаль для меня — настоящая мечта, — сказал Кипруто. — Это не сравнить ни с одним марафоном. Я посвящаю ее своему лучшему другу Келвину (Киптуму — Прим. «СЭ»). Он должен был быть частью команды. Он должен был здесь побеждать.

Кениец Киптум считался одним из самых одаренных и перспективных стайеров планеты. Он погиб в автокатастрофе в феврале 2024 года в возрасте 24 лет.

В марафонском забеге на Играх-2024 победил Тамират Тола из Эфиопии, вторым к финишу пришел бельгиец Башир Абди. Двукратный олимпийский чемпион кениец Элиуд Кипчоге сошел с дистанции на 33-м километре из-за травмы.