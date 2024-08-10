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Париж-2024

Сегодня, 11:14

Эфиопский легкоатлет Тола с рекордом выиграл золото в марафоне на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Тамират Тола.
Фото Reuters

Эфиопский легкоатлет Тамират Тола выиграл золотую медаль в марафоне на Олимпиаде в Париже. Он преодолел дистанцию в 42 км 195 м за 2 часа 6 минут и 26 секунд и установил новый олимпийский рекорд.

Серебряную медаль завоевал бельгиец Башир Абди (2,06.47). Бронза — у кенийского бегуна Бенсона Кипруто (2,07.00).

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Марафон

Финал

1. Тамират Тола (Эфиопия) — 2:06.26 (OR)

2. Башир Абди (Бельгия) — 2:06.47

3. Бенсон Кипруто (Кения) — 2:07.00

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
Олимпиада
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