Эфиопский легкоатлет Тола с рекордом выиграл золото в марафоне на Олимпиаде
Эфиопский легкоатлет Тамират Тола выиграл золотую медаль в марафоне на Олимпиаде в Париже. Он преодолел дистанцию в 42 км 195 м за 2 часа 6 минут и 26 секунд и установил новый олимпийский рекорд.
Серебряную медаль завоевал бельгиец Башир Абди (2,06.47). Бронза — у кенийского бегуна Бенсона Кипруто (2,07.00).
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Марафон
Финал
1. Тамират Тола (Эфиопия) — 2:06.26 (OR)
2. Башир Абди (Бельгия) — 2:06.47
3. Бенсон Кипруто (Кения) — 2:07.00
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.
Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
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