Действующий чемпион по прыжкам в высоту Тамбери может пропустить финал Олимпиады

Итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери сообщил в соцсетях, что испытывает боли в почках перед финалом Олимпиады в Париже.

5 августа 32-летний спортсмен попал в больницу с подозрением на камни в почках перед вылетом на Олимпиаду. Несмотря на это, Тамбери принял участие в квалификации и вышел в финал Игр в Париже.

«Все кончено. Я наделся до самого конца, верил вопреки всему, но этой ночью я проснулся в 5 утра из-за той же боли, что несколько дней назад. Снова боль в почках. Прошло 5 часов, а боль все еще не прошла. Однажды мне удалось победить судьбу после травмы в 2016 году, но на этот раз, думаю, что она победила. У меня нет слова, мне очень жаль Выйду ли я на стадион сегодня вечером? Да, но я действительно не знаю, как смогу прыгать в таком состоянии», — написал Тамбери.

Тамбери является действующим олимпийским чемпионом по прыжкам в высоту — он выиграл соревнования в этой дисциплине на Олимпиаде-2020 в Токио.