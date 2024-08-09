Женская сборная США выиграла золото Олимпиады-2024 в эстафете 4х100 м
Женская сборная США стала победителем эстафеты 4х100 м на легкоатлетическом турнире Олимпиады в Париже.
Американский квартет (Мелисса Джефферсон, Тваниша Терри, Габриэль Томас, Ша'Карри Ричардсон) преодолел дистанцию за 41,78 секунды. Девушки принесли своей национальной команде 31-ю золотую медаль на Играх-2024.
Вторыми финишировали спортсменки из Великобритании с результатом 41,85 секунды. Бронзу завоевали немки (41,97).
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Эстафета 4х100 м
Финал
1. США — 41,78
2. Великобритания — 41,85
3. Германия — 41,97
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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