«Мы купили эти Игры». Вице-президента МОК и главу CAS обвинили в коррупции

Британские СМИ вспомнили о том, что борьба за право проведения Олимпиады-2000 сопровождалась очень неоднозначным поведением австралийцев.

Британские СМИ весьма своеобразно проводили на заслуженный отдых главу Национального олимпийского комитета Австралии Джона Коутса, который накануне отправился на пенсию после 32 лет у власти. Газета Guardian напомнила, что в 1999 году этот чиновник, который остается вице-президентом МОК и главой CAS, был фигурантом расследования о коррупции в связи с борьбой Сиднея за право проведения Олимпиады 2000 года. Тогда Коутса обвиняли во взятках членам МОК от Кении и Уганды. Самое удивительное, что впоследствии австралийский функционер не отрицал этого. Правда, уточняя, что «материальная помощь» голосующим тогда была не запрещена.

Купались в саке и суши, которые приносили гейши

Самым громким коррупционным скандалом считается дело о борьбе Солт-Лейк-Сити за зимнюю Олимпиаду 2002 года. Тогда в результате обвинений во взятках, подкупе и вымогательстве в отставку ушли десять членов МОК, еще против десятерых были применены различные санкции. Однако в докладе независимого аудитора Тома Шеридана рассказывалось о скандальной деятельности и других оргкомитетов. Огромные деньги и атмосфера безнаказанности, царившие в МОК в 1990-х, спровоцировали небывалый расцвет мздоимства, которое до конца не удалось изжить до сих пор. Многие члены исполкома МОК тех лет продолжают возглавлять олимпийское движение, в том числе нынешний президент организации Томас Бах и вице-президент Джон Коутс.

— Мы дарили членам МОК печенье и ковбойские шляпы, в то время как японцы — компьютеры. МОКовцы приезжали в Нагано на инспекцию олимпийских объектов, а на самом деле жили в люксовых отелях и купались в саке и суши, которые приносили им гейши в кимоно, — так рассказывал о заявочной кампании оргкомитета Нагано-1998 один из американских чиновников.

Джон Коутс. Фото Global Look Press

«Я не собирался до конца жизни задаваться вопросом, почему мы не победили», — объяснял Коутс свои переговоры с членами МОК Чарльзом Мукорой из Кении и Фрэнсисом Ньянгвесо из Уганды на ужине в последний вечер перед голосованием в Монте-Карло в 1993 году. По итогам четырех раундов победу в том голосовании одержал Сидней. Первые три раунда выиграл Пекин, но в финале австралийский кандидат внезапно вырвался вперед. По итогам выборов Мукора и Ньянгвесо получили чеки на 35 тысяч долларов каждый — якобы для помощи своим национальным олимпийским комитетам.

Цитаты вырваны из контекста?

Коутс говорит, что изначально речь шла о выплате 50 тысяч долларов пятью траншами в течение пяти лет, но затем сошлись на единовременном перечислении суммы в 35 тысяч. Кроме того, австралийский НОК обещал принять на стажировку по два спортсмена и одному тренеру из Кении и Уганды. Конечно, все эти суммы кажутся крайне незначительными. По данным того же Шеридана, оргкомитет Солт-Лейка в ходе своей заявочной кампании потратил на подкуп 24 членов МОК более миллиона долларов. Но сам факт готовности австралийского НОК участвовать в коррупционных схемах для многих является шокирующим. Впрочем, сам Коутс не видит в этом особого криминала.

— Когда мы отправились в поездку по Африке, то почти в каждом городе нам говорили, что «китайцы только что построили нам больницу» или «китайцы недавно построили нам мост». То же самое происходило и на островах Тихого океана, — вспоминал глава НОК Австралии. — Очевидно, что у нашего правительства так не было денег на такие инвестиции... И поэтому мы пошли другим путем, предложив нашим сторонникам гранты, а также оплату обучения для двух спортсменов и одного тренера. Все делалось открыто. Но после того, как выяснилось, что глава одного из НОК в Африке перевел 10 тысяч долларов нашей помощи на свой личный счет, возникла идея просто «купить» Игры. В значительной степени мы так и поступили.

Послание Джону Коутсу от протестующих в Токио. Фото Global Look Press

В ходе расследования в 1999 году с Ньянгвесо были сняты все обвинения, а Мукора ушел из МОК — в отчете Шеридана также говорилось, что он брал взятки и от оргкомитета Солт-Лейк-Сити. Коутс был оправдан, поскольку формально австралийцы платили не лично голосующим членам МОК, а провели эти деньги как финансовую помощь африканским спортсменам. А подобное в те времена было абсолютно законно. При этом очевидно, что австралийский чиновник понимал неблаговидность своего поступка — в частности, он вспоминал, что на банкете перед голосованием в Монте-Карло в 1999-м подкупленные им африканцы, принимая конверты с банковскими чеками, очень нервничали.

Лишь в 2003 году после скандала с Солт-Лейком были приняты правила, затруднявшие коррупцию во время голосования за кандидатуры городов-организаторов Игр. В 2010 году Джон Коутс стал председателем Спортивного арбитражного суда, а в 2013-м был избран вице-президентом МОК. Сейчас он может стать пожизненным почетным президентом Австралийского олимпийского комитета и войти в состав оргкомитета Игр-2032 в Брисбене. После публикации в Guardian адвокаты спортивного функционера заявили, что у их клиента безупречная репутация в олимпийском движении, а цитаты, бросающие тень на Коутса, вырваны из контекста.