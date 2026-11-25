Каменский — о 22-м пакете санкций Евросоюза: «Они сами пилят сук, на котором сидят»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился с «СЭ» мнением о предложении Еврокомиссии полностью запретить российским спортсменам участие в соревнованиях на территории Евросоюза.

Проект также предусматривает запрет на использование любых официальных символов России на спортивных мероприятиях в ЕС. Кроме того, Еврокомиссия предлагает прекратить европейское финансирование международных спортивных организаций, которые проводят соревнования с участием российских спортсменов.

«Они сами пилят сук, на котором сидят. Без наших выдающихся спортсменов во всех видах международные соревнования становятся неполноценными. Если нас не будут допускать, значит, все наши лучшие ребята будут соперничать и развивать спорт внутри страны. Посмотрите, наше отстранение длится уже 4 года, но наши хоккеисты все равно востребованы за рубежом. Их очень много выбирают на драфте. Это говорит о том, что у нас очень сильная хоккейная дружина», — сказал Каменский «СЭ».

Предложение Еврокомиссии предстоит рассмотреть странам Евросоюза. Для вступления санкций в силу необходимо единогласное одобрение всех государств — членов ЕС в Совете Евросоюза.