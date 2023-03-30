В МОК не ждут бойкота Олимпиады со стороны Великобритании и Германии при допуске россиян

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не ждет бойкота со стороны Великобритании и Германии в случае допуска россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Национальные олимпийские комитеты Великобритании и Германии четко заявили, что они не будут бойкотировать Олимпиаду-2024, для нас главное — их решение», — приводит слова Баха ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.